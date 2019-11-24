Gündem 3 yalan 1 tezgah
POLİTİKA

3 yalan 1 tezgah

Baykal’ı kaset, parti içi muhalefeti de delege oyunlarıyla tasfiye eden Kılıçdaroğlu bu kez çuvalladı. CHP Genel Başkanı’nın iki gazeteciyi de ortak ettiği “Külliye’de bir CHP’li” tiyatrosunun kirli bir tezgâh olduğu ortaya çıktı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Gazeteci Rahmi Turan, ‘CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin genel başkanlığı için Külliye’de bir görüşme gerçekleştirdiği’ iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille yalanladı, Kılıçdaroğlu ise iddiayı kabul etti. Tekrar sahneye çıkan Turan, Külliye’ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıklayınca CHP’de ortalık karıştı. Turan, İnce’nin tepkisi üzerine kaynak olarak gazeteci Talat Atilla’ya işaret etti. Atilla da kaynağının CHP’li olduğunu ve iddiayı Kılıçdaroğlu’na da doğrulattığını açıkladı. CHP 2020 yılı başında yapılacak genel başkan seçimli olağan kurultaya sessiz sedasız giderken ve Kılıçdaroğlu’nun eli hayli güçlüyken muhaliflere yönelik kurduğu tezgah adeta ayağına dolandı. CHP’de çete-operasyon-kumpas savaşları alevlendi.

  • Rahmi Turan
  • ***
  • Talat Atilla

İSİM VE KAYNAK AÇIKLANDI, ORTALIK KARIŞTI

CHP’de gazeteci Rahmi Turan’ın ortaya attığı “Erdoğan ile görüşen CHP’li” iddiası ve ardından yaşanan tartışmalar CHP’yi karıştırdı. Cumhurbaşkanlığının yalanladığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da doğruladığı görüşme iddiası, yeni açıklamalarla muhalif kanadın hedef alındığı bir operasyonu da ortaya çıkardı. Günlerdir Külliye’ye giden ismin kim olduğu sorgulanırken, Rahmi Turan bir kez daha sahneye çıktı ve “O isim Muharrem İnce” dedi. Turan, Muharrem İnce’nin sert açıklamaları karşısında zor durumda kalınca bu kez, “Bu kişi Muharrem İnce’dir diye ben açıklamıyorum. Bu kaynağın verdiği bir isimdir” diyerek geri adım atmaya çalıştı. Tepkiler üzerine kaynağını açıklayan Turan, gazeteci Talat Atilla’ya işaret etti.

KILIÇDAROĞLU’NA DOĞRULATTIM

Bu kez oklar Atilla’ya çevrildi. Turan’dan topu alan Atilla, önce kaynağın kendisi olmadığını iddia etse de kendi internet sitesinden yayımladığı yazıyla kabul etti. Atilla yazısında, “Rahmi Turan ‘Gazeteci kaynağını açıklamaz’ dediği için ve Rahmi Turan’ı korumak için ‘Benim’ dememeyi tercih ettim” dedi. Bir CHP’li isimden duyduğu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da doğrulattığını açıklayan Atilla, kendisine geldiğini iddia ettiği bilgileri Rahmi Turan’a verdiğini söyledi. Atilla, “Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı. Ne Muharrem İnce’ye… Ne CHP’ye… Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım. Gelelim haber kaynaklığı meselesine… Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li… Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu.. Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım. ‘Yine altını çizerek yüzde yüz doğru’ dedi. Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP’li kaynağın konuşmasını bekliyorum…” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE HEDEF ŞAŞIRTTI

Dün akşam saatlerine kadar CHP’li kaynak ortaya çıkmadığı gibi bu konuda herhangi bir resmi duyuru da yapılmadı. Gelişmeler üzerine belediye başkanları toplantısı için İzmir’de bulunan Kılıçdaroğlu burada MYK’yı olağanüstü gündemle topladı. MYK sonrası değerlendirmelerde bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray’a yakın bir kaynaktan aldığını söyledi. Sonrasında da kaynağını açıkladı. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP’de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Operasyon saray menşeilidir. Saray memurlarının operasyonuyla CHP’yi tasarımlamak kimsenin haddi değildir. CHP’yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir” ifadelerini kullandı. Faik Öztrak, CHP’yi dizayn iddiasını açıkça başka partilere yüklerken Kılıçdaroğlu’nun iddiayı kabul ettiğini ise hiç dile getirmedi.


Genel merkezdeki çete pişirdi

  • Muharrem İnce
  • İddiaların odağındaki isim Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun muhalif operasyonunu deşifre etti. İddianın ortaya atıldığı ilk günden beri kendi isminin merkeze oturtulacağını tahmin ettiğini belirten İnce, “Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun genel merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım” dedi.
  • HESAPLAŞACAĞIM
  • İnce, şunları kaydetti: “Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum.”

CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok
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CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok

Kumpasa sarıldı

Muhaliflere yönelik tezgahı tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez “CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var” yalanına sarıldı. Kılıçdaroğlu, “CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP’yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir’e, bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığı’nı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan’la her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. İstediği televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz. Sen bana 10 soru soracaksın, ben de sana 10 soru soracağım” diye konuştu.

CHP yalandan medet umuyor

  • Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin yalandan beslendiğini söyledi. CHP’li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Külliye’de görüştüğü iddialarına ilişkin, “Anlaşılıyor ki birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış” ifadelerini kullandı.
  • YALAN CEPHESİ TAMAMEN ÇÖKTÜ
  • Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı. CHP’li vatandaşlarımızın asla hak etmediği bir yalan siyaseti.” AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, “Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli” dedi.

Muharrem İnce: Erdoğan açık ara fark atmıştır
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Muharrem İnce: Erdoğan açık ara fark atmıştır
CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendiren Muharrem İnce: "Elimizde sonuçlar var. Sonuç belli. Recep Tayyip Erdoğan açık ara fark atmıştır" dedi.

Muhaliflerin oyunu ayağına dolandı

Yalan rüzgarına konu olan Kılıçdaroğlu’nun muhaliflere tezgahı adeta ayağına dolandı. Oysaki, genel başkan seçimli 37’nci Olağan Genel Kurultay’a giderken Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı başarının ardından parti içinde hayli güçlenmişti. Kılıçdaroğlu’nun muhaliflere kurduğu tezgah, adeta Kılıçdaroğlu’na tezgaha dönüştü. Düne kadar sessiz sedasız kurultaya hazırlanan CHP’yi, çete-operasyon-kumpas tartışmaları ardından bir kez daha krizli bir kurultay bekliyor.

Böyle bir giriş kaydı yok

  • Fahrettin Altun
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li üst düzey bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye’ye girdiği iddia edilen araca ait olduğu öne sürülen plakaların, trafik tescilinde mevcut dahi olmadığını vurguladı. İddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını kaydeden Altun şöyle devam etti:
  • MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ
  • “Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiğini iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle maniple etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
Çanakkale'de AK Parti Genişletilmiş Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, “Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları kulisleri, dünya alem şaşkınlıkla izliyor” dedi.


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Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Ayrıca ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
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