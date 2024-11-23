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30 milyon kişiyi öldürecek

30 milyon kişiyi öldürecek

04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
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Bilim insanları, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin etkileri üzerine yaptıkları araştırmalarda korkutucu bir tablo çizdi. Yapılan araştırmaya göre, bu iki etkenin 2100 yılına kadar yaklaşık 30 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği tahmin ediliyor.

Max Planck Kimya Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırmaya göre, hava kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle 2100 yılına kadar 30 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir. Çalışma, 2000-2090 yılları arasındaki verilerin 10 yıllık aralıklarla analiz edilmesiyle gerçekleştirildi. Bulgular, ölümlerin özellikle Güney ve Doğu Asya'da yoğunlaşacağını gösteriyor.


ETKİLERİ ŞİMDİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bölgenin yaşlanan nüfusu ve kalıcı hava kirliliği sorunları, bu karamsar tahminin arkasındaki ana sebepler arasında yer alıyor. Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya-Pasifik gibi daha yüksek gelirli bölgelerde ise aşırı sıcaklıklara bağlı ölümlerin, hava kirliliği kaynaklı ölümleri geçmesi bekleniyor. Özellikle ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu eğilim şimdiden kendini göstermeye başladı.


KÜRESEL ISINMA KRİTİK SEVİYELERDE

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı son rapor, yüzyılın sonuna kadar dünya genelinde sıcaklıkların 3,1 derece artış gösterebileceği uyarısında bulunuyor. Bu artış, "felaket senaryosu" olarak değerlendiriliyor. Dr. Andrea Pozzer, bu konuda çarpıcı istatistikler paylaştı: "2000 yılında aşırı sıcak ve soğuk hava koşulları nedeniyle her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi hayatını kaybediyordu. Yüzyılın sonunda bu rakamın 10,8 milyona çıkması bekleniyor, bu yaklaşık yedi katlık bir artış demek."






#iklim değişikliği
#hava kirliliği
#küresel ısınma
#iklim

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