30 yıllık binada saksı dahi düşmedi

“Binayı yaparken temele 2 kat beton döktük. 2 kat daire parasını biz toprağa gömdük yani. Onun üzerine 30 kolon attırdık. diğer kısma da 30 olmak üzere toplam 60 kolon attık oraya biz. Belki bina, ‘7-8 büyüklüğünde depreme dayanır. Ama biz daha sağlam istiyoruz’ deyip asansör boşluğunun yerine de beton perde ördük. 2 daireyi birbirine bağladık ortadan. 1983’te başladık biz bu apartmanın yapımına 1992’de yapımını bitirdik. 1993’te taşındık. 30 yıllık bina. Binanın demirlerini aldığımız demirci o dönem bize şunu söyledi; ‘Bak hocam ben 40 yıllık demirciyim. Ben daha böyle demir bağlamadım. Daha böyle beton dökmedim. Bu apartmanda 9 şiddetinde deprem de olsa bir çatlak dahi oluşmayacak. Çökmez bu apartman, onun için deprem olursa olsun evden çıkmayın.”