Gündem 300 bin kitap kaldırıldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

300 bin kitap kaldırıldı

Okullarda FETÖ temizliği sürüyor. Kütüphaneler ve z-kütüphaneleri tek tek taranarak KHK’yla kapatılan FETÖ’cü yayınevleri ile dağıtım kanallarına ait kitap ve CD kaldırıldı. Şimdiye kadar 301 bin 878 kitabın okullardan çıkarıldığı öğrenildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Sınıf kitaplığı (Arşiv)
Sınıf kitaplığı (Arşiv)

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan önlemler kapsamında FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen çok sayıda yayın organı ve kuruluşu OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Terör örgütü ile mücadele kapsamında temizlik söz konusu kuruluşlara kilit vurulurken bu kuruluşların imzasını taşıyan okul kütüphanelerine taşındı.

KAPATILAN KURULUŞLARIN YAYINLARI TARANDI

Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum müdürlükleri ile okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphaneler taranarak ilgili kanun hükmünde kararnamelerde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset gibi basılı ve teknolojik kaynakları tek tek tarandı. Bunlara ait oldukları tespit edilenler hurdaya ayrıldı. Söz konusu çalışma kapsamında okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitabın imha edildiği bildirildi.

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