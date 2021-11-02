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İSTANBUL

300 km hızla ölüme gitti

İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Vedat A.’nın kask kamerası, 300 km süratle yaptığı kazayı ve son anlarını saniye saniye kayıt altına aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
300 km hızla ölüme gitti
Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını

Kuzey Marmara Otoyolu’nda saatte 300 km hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Kemerburgaz yol ayrımında kaza yaptı. Motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Vedat A.
Vedat A.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.’nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.’nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hayatını kaybeden motosikletinin kaza anı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hayatını kaybeden motosikletinin kaza anı
Motosikletiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyrederken kaza yapan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ankara istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yalpalamaya başlıyor. Motosiklet daha sonra yolda sürüklenmeye başlıyor. Bariyerlere de çarpan motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabiliyor.


Bahçelievler'de motosiklet kazası kameraya yansıdı
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Bahçelievler'de motosiklet kazası kameraya yansıdı
Bahçelievler D-100 yan yolda meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası yere düşen motosiklet sürücüsünün akan trafikte araçların arasından çıkarak ölümden döndüğü görülüyor.


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