4 aylık takibin ardından düğmeye basıldı: Hırsızlık şebekesi çökeltildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için dün sabah düğmeye bastı.

Bursa ve İstanbul'da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Özel Harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 kişi Bursa'da 5 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda polisi yer aldığı operasyona özel harekat da katıldı.

5 AYRI DEPO TESPİT EDİLDİ

Gasp, kasten yaralama ve nitelikli hırsızlıktan aranan şüphelilerin kiraladıkları 5 ayrı depoda sakladıkları ve aralarında otomobil, ATV, antika eşyalar, bilgisayarlar, oto teyp, silah, elektronik eşya ve iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Bursa ve İstanbul'daki operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çok sayıda polisi yer aldığı operasyona özel harekat da katıldı.

Otomobil, ATV ve antika eşyaların da bulunduğu çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.