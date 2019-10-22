Gündem 4 çocuğu daha kaçıracaklardı
DİYARBAKIR

4 çocuğu daha kaçıracaklardı

Van’da PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırılmak istenen 4’ü çocuk 6 kişi kurtarıldı. Çocukları dağa götürecek 8 işbirlikçi tutuklanırken, çocuklar ailelerine teslim edildi. Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti ise 50’nci gününde. Oğlu Mustafa’yı bekleyen anne Ayşegül Biçer, HDP’lilerin kendisini defalarca tehdit ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayşegül Biçer (sağ)
Ayşegül Biçer (sağ)

Terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4’ü çocuk 6 kişi ile bunları dağa götürmekle görevli 8 işbirlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 20 Ekim’de gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 4’ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden “suça sürüklenen”

4 çocuk ailelerine teslim edildi. Çocukları HDP aracılığı ile kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbeti ise sürüyor.

8 PKK işbirlikçisi böyle yakalandı.

KANSER HASTASI ANNEYİ TEHDİT ETTİLER

Evlat nöbetinde 50.gün

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde 49 gün geride kaldı. Eylemlerine devam eden 55 aile, evlatlarının dönmesini bekliyor. Oğlu Mustafa’yı bekleyen kanser hastası anne Ayşegül Biçer, HDP’lilerin kendisini defalarca tehdit etmesine rağmen bunlara boyun eğmeyip eylemini sürdürdüğünü söyledi. Gözü yaşlı anne, “Sosyal medya olsun, yüz yüze olsun, silahla olsun. Bu süre zarfında her türlü tehdidi aldım. O kadar alçaklar ki, iki kız çocuğumla beni tehdit ediyorlar. Onların topunu, iki çocuğumun tırnağına kurban ederim” diye konuştu. Tehditlerle ilgili gerekli mercilere tüm bildirimleri yaptıklarını söyleyen Biçer, “Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda, devletin kanatları altındayız. Havlayan köpek ısırmaz, hiçbir şey yapamazlar” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI KURTARIN

  • PKK’lı teröristlerin yol kesip kaçırdığı asker ve polis aileleri de HDP önündeki eylemini sürdürüyor. 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep’ten gelen Cennet Kabaklı, “Kış da olsa, kar da yağsa buradan kalkmayacağım. Bize eşkıya diyorlar. Asıl eşkıya kendileri. Eşkıya olmasalar çocuklarımızı kaçırmazlardı” dedi. Teröristlerin kaçırdığı polis oğlu Vedat’a kavuşmayı bekleyen Mardin Derikli Şeyhmus Kaya ise “1 sene oldu haber alamıyoruz. İnşallah devletimiz oğlumu kurtaracak” şeklinde konuştu.

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