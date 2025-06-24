Ortadoğu ’daki gerilim yeniden tırmanırken, ABD’nin yüksek teknolojiyle donatılmış B-2 Spirit bombardıman uçakları bir kez daha gündeme geldi. Stealth (radar görünmezliği) teknolojisine sahip bu savaş uçakları, stratejik hedefleri nokta atışıyla vurma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle İsrail-İran hattında tansiyonun arttığı bu dönemde, B-2’ler sıkça konuşulmaya başlandı. Peki, B-2 uçağı hangi ülkelerde bulunuyor ve teknik açıdan ne gibi özelliklere sahip?





B-2 Spirit hangi ülkelerin envanterinde?





B-2 Spirit, sadece ABD’nin kullanımında olan son derece özel bir bombardıman uçağıdır. “Sığınak avcısı” olarak da bilinen bu uçaklar, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nde konuşlanan 509. Bombardıman Kanadı’na bağlı olarak görev yapıyor. ABD’nin en gizli askeri projelerinden biri olan B-2, başka hiçbir ülkeye ihraç edilmediği için yalnızca Amerikan Hava Kuvvetleri bünyesinde operasyonlara katılıyor.









B-2 Spirit’in maliyeti dudak uçuklatıyor





Havacılık tarihinin en pahalı projelerinden biri olan B-2 Spirit’in birim maliyeti 1997 yılında yaklaşık 2,13 milyar dolardı. 2024 itibarıyla enflasyon hesaplamalarına göre bu rakam günümüzde yaklaşık 4,17 milyar dolara ulaşıyor. Sadece 21 adet üretilen bu özel uçak filosu için toplam harcama ise 44,75 milyar doları buluyor.









B-2 insansız mı?





Hayır, B-2 Spirit insansız bir sistem değil. Uçak, iki kişilik bir mürettebat tarafından yönetiliyor. Pilot, uçağın genel kontrolünden sorumluyken, ikinci mürettebat üyesi ise görev komutanı olarak silah sistemleri, seyrüsefer ve iletişim gibi kritik unsurları yönetiyor.





B-2, maksimum 1.010 km/s hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 900 km/s hızla seyir gerçekleştirebiliyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, etkileyici menzili. Yakıt ikmali yapılmadan 11.100 kilometre mesafe kat edebilen bu uçak, havada yakıt ikmaliyle teorik olarak sınırsız mesafeleri aşabiliyor ve 40 saate kadar görevde kalabiliyor.





Bir şehri yok edebilir





B-2 Spirit, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip bir platform. Taşıyabileceği B61 veya B83 tipi nükleer bombalar, bir şehirde büyük yıkım meydana getirebilecek güçte.











