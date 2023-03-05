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400. uçak ‘Tek Yürek’ oldu uçtu

Türk Hava Yolları’nın 'Tek Yürek' ismini verdiği 400’üncü uçağı Airbus A350-900, depremzede çocuklar için havalandı. Uçak depremzede çocuklar ve aileleriyle İstanbul’dan İzmir semalarına gidip döndü. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, “Tek Yürek ismini 8 bin çalışan arkadaşımız seçti. Milletimle, ülkemle gurur duyuyorum” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:15 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
THY'nin 400. uçağı çocuklar için havalandı.

THY'nin 400. uçağı çocuklar için havalandı.

Türk Hava Yolları (THY), filosuna kattığı 400’ncü uçakla, depremzede çocuklar ve ailelerine özel sefer gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin katılımlarıyla gerçekleşen uçuşta deprem bölgesinden tahliye edilip İstanbul Sancaktepe KYK yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ve 106 anne-baba için özel program yapıldı.

YARALARI SARIYORUZ

THY'nin bu sene çok güzel bir performans gösterdiğini belirten Ahmet Bolat, "Ülkemize 16 milyar dolar ihracat yaptık, 2,7 milyar dolar karımız oldu. Ama tabii buna sevinemedik. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem maalesef büyük yaralar açtı. Yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu da onun küçük bir parçası. 169 çocuk, 106 veli ile bir saatlik bir uçuş yapıp Kurtuluş Savaşı’nın simgesi Çanakkale’nin üzerinden geçeceğiz. 'Tek Yürek' ismini de 8 bin çalışan arkadaşımız seçti. Çok anlamlı bir isim; milletimle, ülkemle gurur duyuyorum” dedi. Sosyal medya üzerinden THY personeline ve kamuoyuna yapılan anket sonucu 400’ncü uçağın ismi 'Tek Yürek' olarak belirlendi. Yakıt verimliliği ve tam donanımlı koltukları ile öne çıkan TC-LGH kuyruk tescilli A350-900, 32 adet “Business Class” ve 297 adet “Ekonomi Class” olarak toplam 329 koltuğu iki sınıfa ayırıyor. 400’üncü uçağının boyama işlemleri THY tesislerinde tamamlandı.



#Deprem
#THY
#Çocuklar
1 saat önce
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400. uçak ‘Tek Yürek’ oldu uçtu
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