400. uçak ‘Tek Yürek’ oldu uçtu

THY'nin bu sene çok güzel bir performans gösterdiğini belirten Ahmet Bolat, "Ülkemize 16 milyar dolar ihracat yaptık, 2,7 milyar dolar karımız oldu. Ama tabii buna sevinemedik. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem maalesef büyük yaralar açtı. Yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu da onun küçük bir parçası. 169 çocuk, 106 veli ile bir saatlik bir uçuş yapıp Kurtuluş Savaşı’nın simgesi Çanakkale’nin üzerinden geçeceğiz. 'Tek Yürek' ismini de 8 bin çalışan arkadaşımız seçti. Çok anlamlı bir isim; milletimle, ülkemle gurur duyuyorum” dedi. Sosyal medya üzerinden THY personeline ve kamuoyuna yapılan anket sonucu 400’ncü uçağın ismi 'Tek Yürek' olarak belirlendi. Yakıt verimliliği ve tam donanımlı koltukları ile öne çıkan TC-LGH kuyruk tescilli A350-900, 32 adet “Business Class” ve 297 adet “Ekonomi Class” olarak toplam 329 koltuğu iki sınıfa ayırıyor. 400’üncü uçağının boyama işlemleri THY tesislerinde tamamlandı.