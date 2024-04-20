45 günlük YKS kampı: Dünyadan izole soru merkezi

8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezi Anadolu Ajansı ekiplerince görüntüledi. YKS başta olmak üzere, sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. Sınava hazırlık sürecinde görevli personelin 45 günlük sınav kampı, kapalı merkeze giriş yaptıkları 'kırmızı çizgi' ile başlıyor. Bu çizginin ötesine bir adım geçildiğinde, her ne suretle olursa olsun sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişim kurulamıyor.





GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merkezin ÖSYM'nin 50. yılında ilk kez kamuoyuna açıldığını belirterek çekimlerin de matbaanın boş olduğu bir zamanda gerçekleştirildiğini söyledi. Merkezde, her yıl 60'a yakın sınavda, 10 milyonun üzerinde aday için 10-45 gün süresince hazırlıklar yapıldığını anlatan Ersoy, bu merkezde tüm aşamalarda olduğu gibi üst düzey güvenlik önlemleri bulunduğunu vurguladı. ÖSYM'nin sınav sorularının, kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı binlerce yazar tarafından 'kırmızı alan' adı verilen, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlandığını hatırlatan Ersoy, soruların burada akademisyenlerce 3 kez denetlenerek şifreli soru havuzuna gönderildiğini belirtti.





ELEKTRONİK EŞYA YASAK

Ersoy, matbaa merkezindeki güvenlik önlemlerine ilişkin şöyle konuştu: "Kapalı matbaada akademisyen, uzmanlar, teknik personel, yemek, servis ve matbaa çalışanlarından oluşan 100'ü aşkın personel görev yapıyor. Sınav süreçlerinin yürütüldüğü bu alan, her türlü elektromanyetik dalganın engellendiği faraday kafesiyle çevrelenmiş, iletişimin yasak olduğu, sınav güvenliğinin üst düzey sağlandığı merkez. Bu merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemiyor."





OTEL KONFORU

4 yıldızlı otel konforunun sağlandığı merkez, sınav görevlilerimizin her türlü ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş durumda." diye konuştu. Ersoy, "Matbaada bir günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. 3 milyonun üzerinde başvuru yapılan YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığının baskı süresi 30 günü bulacak. Bu yıl YKS sorularının basımı için 1500 ton kağıt kullanılacak." dedi. Ersoy, "Düşünün faraday kafesi, sinyal kesiciler ve daha niceleri... Dolayısıyla soruları üst düzeyde güvenlikle koruyoruz. Uluslararası standartlarda böyle bir kapalı matbaa merkezi bulunmuyor." diye konuştu.





KAĞITLAR TOZ OLUYOR

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 45 gün boyunca dışarı çıkarılmıyor. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getiriliyor. Merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılıyor. Kapalı matbaada görevli personelin uzun soluklu mesailerinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması için sinema, spor ve bilardo salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane, yatakhane gibi özel alanlar hazır ediliyor.





EKMEK BILE BURADA PIŞIYOR

Mutfakta, kapalı dönem boyunca yiyecek ve içeceklerin hazırlandığını dile getiren Ersoy, ekmeklerin bile merkezdeki fırınlarda pişirildiğini anlattı. Merkezde tek bir pencere dahi bulunmadığından havalandırma işleminin özel sistemlerle yapıldığını aktaran Ersoy, "20 bin metrekarelik merkezde, tek bir noktada dar bir alanda temiz havayla temas edilebiliyor. Burası da yine faraday kafesi ile kaplı. Dolayısıyla 7/24 içeriye oksijen pompalanıyor" dedi.



