47 saat sonra acı haber

Genel Kurul’da fenalaştıktan sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde anjiyo sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez dün hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50’de vefat ettiğini açıkladı. Hasan Bitmez için ilk tören Meclis’te düzenlendi. Bitmez’in naaşı, TBMM şeref merdivenlerinde düzenlen törenle İstanbul’a uğurlandı.

GÖRÜŞMELERE ARA

Bitmez bugün İstanbul’da Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı’nda defnedilecek. Bitmez’in vefat haberi üzerine TBMM’deki bütçe görüşmelerine ara verildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından Önder, Bakara Suresi’nin 156’ncı ayetini okudu. Taziye dilekleri için parti sözcüleri Genel Kurul’da söz aldı.

54 YAŞINDAYDI

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı olan Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun Alucra’da doğdu. Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlayan Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitlİ sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapan Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı. Bitmez, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesiydi.

BU DÖRDÜNCÜ ÖLÜM

Meclis’te daha önce 3 milletvekilinin ölümüyle sonuçlanan vakalar yaşandı. Meclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olayda, Genel Kurul’a verilen arada Ardahan Milletvekili ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Halit Karsıalan Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925’de hayatını kaybetti. Bu olay, Meclis tarihinde işlenen ilk cinayet olarak kayıtlara geçti. 29 Mart 1989’da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM’de hayatını kaybetti. TBMM Genel Kurulu’nda, 30 Ocak 2001’de iç tüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.







