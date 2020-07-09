Ayasofya cami oldu mu Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllar
477 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'daki ilk cuma namazı heyecanı: Sevinç feryatları koptu
15 asırlık tarihi yapı Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi ve ibadete açılması sık sık gündeme geliyor. Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan simgelerinden biri olan Ayasofya 1935 yılından bu yana müze statüsünde. Peki Ayasofya kaç yıl cami olarak kullanıldı? Ve hangi yıl camiye çevirildi?
İslam ve Türk aleminde bambaşka bir yeri olan Ayasfoya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi tartışamaları sıklıkla gündeme geliyor. 15 asırdır ayakta kalan tarihi yapı inşa edildiği yıldan bugüne kadar kilise, cami ve müze olarak hizmet verdi. Ayasofya 1935 yılından bu yana müze statüsüne sahip.
En sık kullanılan cami oldu
916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu.
Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya'daki ilk cuma namazının sevincini "Evvela cuma gününde bütün gaziler hazır olup salalar okunup, müezzinler 'innallahe ve melaiketehu' ayetini hazin bir sesle okumaya başlayınca Akşemseddin Hazretleri,Sultan Mehmet'in koluna girip büyük bir saygı ile minbere çıkarıp yüksek sesle 'Alemlerin Rabb'ine hamdolsun.' deyince büyük gazilere bir hal olup bir sevinç feryadı koptu." diyerek anlatır.