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Gündem 477 yıl cami olarak kullanılan Ayasofyadaki ilk cuma namazı heyecanı Sevinç feryatları koptu
İSTANBUL

Ayasofya cami oldu mu: Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllar

477 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'daki ilk cuma namazı heyecanı: Sevinç feryatları koptu

15 asırlık tarihi yapı Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi ve ibadete açılması sık sık gündeme geliyor. Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan simgelerinden biri olan Ayasofya 1935 yılından bu yana müze statüsünde. Peki Ayasofya kaç yıl cami olarak kullanıldı? Ve hangi yıl camiye çevirildi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanılmıştı.
Ayasofya yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanılmıştı.

İslam ve Türk aleminde bambaşka bir yeri olan Ayasfoya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi tartışamaları sıklıkla gündeme geliyor. 15 asırdır ayakta kalan tarihi yapı inşa edildiği yıldan bugüne kadar kilise, cami ve müze olarak hizmet verdi. Ayasofya 1935 yılından bu yana müze statüsüne sahip.

Müslümanların 89 yıllık özlemi: Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor
GÜNDEM
Müslümanların 89 yıllık özlemi: Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor

En sık kullanılan cami oldu

916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
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100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.


Ayasofya'da ilk cuma namazı sevinci

Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya'daki ilk cuma namazının sevincini "Evvela cuma gününde bütün gaziler hazır olup salalar okunup, müezzinler 'innallahe ve melaiketehu' ayetini hazin bir sesle okumaya başlayınca Akşemseddin Hazretleri,Sultan Mehmet'in koluna girip büyük bir saygı ile minbere çıkarıp yüksek sesle 'Alemlerin Rabb'ine hamdolsun.' deyince büyük gazilere bir hal olup bir sevinç feryadı koptu." diyerek anlatır.

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.


Ayasofya 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürüldü.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
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Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
Güncel siyasi konularda Türkiye gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın' dedi. İstanbul'un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.


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