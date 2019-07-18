490 bin öğrenciye ücretsiz kurs

8 Temmuz'da başlayan yaz döneminde 6 bin 195 kurs açıldı. 26 bin 685 öğretmenin görev yaptığı kurslara 490 bin 822 öğrenci başvurdu. Kurslara başvuran öğrenciler 32 ders için talepte bulundu.
EN ÇOK MATEMATİK TERCİH EDİLDİ
- Matematik 311 bin 569, Türkçe 199 bin 637 ve Fen Bilimleri 184 bin öğrenci ile en çok tercih edilen dersler oldu. Müziğe 7 bin 469, dramaya 4 bin 609, iki boyutlu sanat atölyesi dersine 140, Türk ve Batı müziği çalgıları dersine 131 ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersine 10 bin 900, Kur'an-ı Kerim dersine 14 bin 604, Arapçaya 3 bin 425 öğrenci katılıyor. En az talep ise yaşayan diller ve lehçeler dersine oldu. Söz konusu ders 70 öğrenci ile sınırlı kaldı.