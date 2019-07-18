490 bin öğrenciye ücretsiz kurs

8 Temmuz'da başlayan yaz döneminde 6 bin 195 kurs açıldı. 26 bin 685 öğretmenin görev yaptığı kurslara 490 bin 822 öğrenci başvurdu. Kurslara başvuran öğrenciler 32 ders için talepte bulundu.

EN ÇOK MATEMATİK TERCİH EDİLDİ

Matematik 311 bin 569, Türkçe 199 bin 637 ve Fen Bilimleri 184 bin öğrenci ile en çok tercih edilen dersler oldu. Müziğe 7 bin 469, dramaya 4 bin 609, iki boyutlu sanat atölyesi dersine 140, Türk ve Batı müziği çalgıları dersine 131 ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersine 10 bin 900, Kur'an-ı Kerim dersine 14 bin 604, Arapçaya 3 bin 425 öğrenci katılıyor. En az talep ise yaşayan diller ve lehçeler dersine oldu. Söz konusu ders 70 öğrenci ile sınırlı kaldı.