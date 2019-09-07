5 ayrı suçtan 9 yıl hapis

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

17 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İMAMOĞLU DESTEĞE GELDİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, çok sayıda CHP milletvekili ve belediye başkanları da duruşmayı izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaftancıoğlu’na destek vermek için duruşma salonunun önüne gelip bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu’nun geçen celse adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet’e ait bir şiiri okuduğunu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET ETMEDİM

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, “48 gün sonra yeniden karşınızdayım. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim, etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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‘Devlet değil seri katil’!

Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. İddianamede İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 15 Ocak 2018 tarihli tespit raporunda Kaftancıoğlu’nun twitter’da ‘ccanannnn’ rumuzuyla yaptığı paylaşımlarına yer verilmişti.

Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları

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Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları

Kaftancıoğlu’nun ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama suçu işlediğine dair 2012 ve 2014 yılları arasında attığı bazı twitlerde şu şekilde iddianamede kendine yer buldu: ‘Derin Devlet diyerek olaya mistisizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi…!’, ‘Devlet değil seri katil. Hoşça kal Berkinim’, ‘Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’de Taksim’de.”