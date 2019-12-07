Gündem 5 gündür aranıyorlar
BURSA

5 gündür aranıyorlar

Uludağ’da, pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Alpaslan ve Efe Sarp
Mert Alpaslan ve Efe Sarp

260 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Aramalar, Uludağ’ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

ZİRVE YOLUNDAKİ YÜRÜYÜŞLERİ, KAMERADA

  • Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerkenki son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi’nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor.

Uludağ'da kaybolan dağcıların son görüntüleri
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Uludağ'da kaybolan dağcıların son görüntüleri
Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaybolmadan saniyeler önce birlikte görüntülenen iki dağcının uzun süre konuştuktan sonra aynı yöne birlikte hareket ettikleri görülüyor. Ayrıca görüntülerde kayıp iki dağcının üzerilerindeki kıyafetlerin dağ şartlarında yürüyüşe elverişli olmadığı da görülüyor.
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