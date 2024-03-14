5 vekilin fezlekesi Meclis'te

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM Başkanlığına sunuldu. Önder'in yanı sıra TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'ın fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi. Olan'ın 3 dosyası bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.
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1 saat önce