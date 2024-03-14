5 vekilin fezlekesi Meclis'te

Çalışma hayatını ve ekonomik düzenlemeleri kapsayan geniş kapsamlı kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınmış ve ilk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmişti. Sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik, 3600 ek gösterge ve taşeron işçilere kadro gibi öne çıkan konular, teklifin içeriğini oluşturuyor. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlandığında, emeklilere yapılan ikramiye artışları, Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak ödenecek. Peki torba yasa son gelişmeler neler?