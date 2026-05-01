5 yıl hapis cezası vardı: Firari hükümlü yakayı ele verdi

Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.
Karaköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
