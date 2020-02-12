5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

Baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu. Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin’e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu’nun evlat hasreti son buldu. Erzurum’un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat’ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu’nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

OĞLUM HABER VERDİ

Eşrefoğlu çifti, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşacak olmanın verdiği mutluluğu çadırda eyleme katılan diğer ailelerle paylaştı. Baba Nizamettin Eşrefoğlu, İstanbul’da 5 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunun kardeşine ulaşıp güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini anlatan Eşrefoğlu, ifade işlemleri süren oğluyla henüz görüşemediklerini dile getirdi.

DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Eşrefoğlu, “Oğluma kavuşacağım için çok heyecanlıyım, heyecandan konuşamıyorum. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız’dan razı olsun. Devletimiz, dinimiz, kitabımız, bayrağımız birdir. Devletimize çok teşekkür ederim” dedi. Evladının güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan anne Eşrefoğlu ise, “Çocuğumu çok özledim. Devletimize çok teşekkür ederim. Allah yetkililerden razı olsun” ifadelerini kullandı. Evladına kavuşan aile sayısı da 6 oldu.

Benim oğlum da teslim olacak

Emin Yıldız

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 162. günde bir aile daha katıldı. Şırnak’ın Uludere ilçesinden gelen baba Emin Yıldız da (58) 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan Yıldız için oturma eylemine dahil oldu. Yıldız, oğlu Ercan’ın ortaokul öğrencisiyken dağa götürüldüğünü belirtti. “Yaptığım araştırma sonucu oğlum Ercan’a 20 lira verip, dağa götürdüklerini tespit ettim. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar götürdü” diyen Yıldız, evladına kavuşmak istediğini vurguladı. Yıldız, “Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. Annesi üzüntüsünden hastalandı, yürüyemiyor. Bu nedenle oturma eylemine gelemedi. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı getirsin. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız” diye konuştu.