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5 yıldan az cezası kalan serbest

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen memur zammı ve ek vergi artışlarını da içeren torba kanun teklifine, küresel salgın döneminde cezaevindeki hükümlülere sağlanan Kovid izinleriyle oluşan fiili durumun resmiyete kazanması için madde eklendi.

Uğur Duyan
04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edecek. 31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Terör ve örgütlü suçlar nedeniyle hükümlü olanlar, açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe erken ayrılma düzenlemelerinden faydalanamayacak.



#TBMM
#cezaevine
#Hükümlü
28 dakika önce
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