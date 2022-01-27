500 bin Suriyeli ülkesine döndü

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından “Göçmenler ve Medya Çalıştayı” düzenlendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalıştayın açılışında bir konuşma yaptı. Gelinen noktada Batı’nın ırkçılığın derinleştiği, yabancı düşmanlığının yükseldiği bir kültürel coğrafya olduğunu kaydeden Altun, “Bu dönemde Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu” dedi. Altun, tüm dünyanın göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğunu fakat bu sorunla en ciddi şekilde Türkiye’nin yüzleştiğini vurguladı.

TERÖR TEHDİTLERİ BERTARAF EDİLDİ

Türkiye’nin bir yandan savaş, terör ve katliamlardan kaçanlara kol kanat gererken, bir yandan da yerinden yurdundan edilmiş insanlara onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüş imkanı oluşturmak için var gücüyle çalıştığını aktardı: “Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla bir yandan sınır güvenliğimiz sağlanmış, ülkemize yönelen terör tehditleri bertaraf edilmiş, öte yandan da Suriye sahasında geniş bir güvenli bölge inşa edilerek yerlerinden edilmiş insanlara geri dönüş imkanı sağlanmıştır. Nitekim bu çerçevede Suriye’nin kuzeyinde güvenli hale getirdiğimiz bölgelere bugüne dek 500 bine yakın Suriyeli kardeşimiz gönüllü şekilde geri dönüş yapmıştır.”

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Altun’un konuşmasının ardından çalıştay “Medyada Göçmen Haberleri ve Analizleri”, “Medyada Göçmenlerin Hedef Gösterilmesi” ile “Göçmen Algısında Medyanın Etkisi” başlıklarının ele alındığı oturumla devam etti.

2050’de 405 milyon göçmen

Fahrettin Altun, BM verilerine göre dünyadaki mülteci sayısının 1960’ta 2 milyonken, bugün 26 milyon seviyesine, yerinden edilmiş insanlar ve iltica arayışında olanlarla birlikte rakamın 76 milyona ulaştığına dikkat çekti. Altun, “Bu sayı son 20 yıldaki hızıyla artarsa, dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısının 2050’de 405 milyona ulaşması öngörülüyor” dedi.