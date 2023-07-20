50.7 milyar dolarlık anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde 13 alanda 50,7 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı. Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretinin ardından geçtiği BAE’de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Âl-Nahyan tarafından El-Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Ardından Erdoğan, Âl-Nahyan ile basına kapalı olarak baş başa görüştü. Görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı ve Türkiye ile BAE arasında 13 yeni anlaşma imzalandı.

ABU DABİ’YE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmede yaptığı konuşmada “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız” dedi. Erdoğan, “Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle işbirliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz” diye konuştu. BAE’nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı’na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Erdoğan, Abu Dabi’de Türk Kültür Merkezinin açılışını da bu sene içinde yapacaklarını belirtti. BAE Devlet Başkanı Âl-Nahyan ise “Gelişmekte olan tarihi ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda vurgu yapmak istiyorum. Gelecek dönemde de ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

BAE STRATEJİK ORTAK OLUYOR

Ekonomi, yatırım, savunma sanayii, uzay ve havacılık, enerji, adli yardımlaşma, teknoloji, iletişim başlıklarında toplam tutarı 50,7 milyar doları bulan anlaşmalarla iki ülkenin ilişkileri güçlendi. İletişim Başkanlığı açıklamasında “Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır” denildi. İki tarafın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve BAE Devlet Başkanı’nın başkanlık edeceği bir “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey” kurma konusunda mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, Ortak Mutabakat’la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

Erdoğan’a liyakat nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Âl-Nahyan tarafından “Zayed Devlet Nişanı” takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan için Âl-Nahyan’a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, “Zayid Devlet Nişanı” ile fotoğraf çektirdi. İki lider görüşmeler sonrası El-Vatan Sarayı’ndan, Erdoğan’ın, Âl-Nahyan’a hediye ettiği “Pamukkale beyazı” renkteki Togg ile ayrıldı. Togg’un sürücü koltuğuna oturan Âl-Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi’nin ünlü Corniche Cadde’sinde bir süre tur attı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konakladığı otele getiren Âl-Nahyan otelden de Togg ile ayrıldı.

İşte imzalanan 13 anlaşma

Türkiye ve BAE arasındaki ilişkileri güçlendirecek anlaşmalar şunlar:

1- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakat Zaptı.

2- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı.

3- Ticaret Bakanlığı ile BAE Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon.

4- Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

5- Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması.

6- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BAE Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma.

7- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı.

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı.

9- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BAE Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma.

10- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BAE Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma.

11- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BAE Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma.

12- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

13- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BAE Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Hedef iki ülke ticaretini katlamak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ilişkilerinin ve ekonomik ortaklığın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle siyasi ve stratejik alanlarda zirve yaptığını belirterek, “İki ülke ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli anlaşmalara imza attı.” dedi. Bolat, bu yılın ilk yarısında 10 milyar dolar sınırına yaklaşan dış ticaret hacminin birkaç yılda 25 milyar dolara, en geç 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi. Ülkeye ayak bastıkları ilk andan itibaren çok sıcak karşılandıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hiçbir zaman eksilmeyip daima yukarı doğru seyreden ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ve ekonomik ortaklığımız Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinden sonra siyasi ve stratejik alanlarda zirve yaptı. İki ülke ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli anlaşmalara imza attı. En önemlisi de bugünkü görüşmelerden sonra Türkiye ile BAE arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği komitesinin kurulması olmuştur. Bu vesileyle yapılan anlaşmalar arasında Ticaret Bakanlığı olarak bizim ve BAE Ticaret Bakanlığı arasında ortak ekonomi ve ticaret komitesinin kurulması anlaşması imzalanmıştır.”











