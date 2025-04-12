52 şirkete sıkı denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin yönettiği 24 şirket TMSF’ye devredilerek kayyum atandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına el konulurken, ilgili şirketlerle yapılan tüm kamu ihaleleri ve ödeme dökümleri için de detaylı denetim başlatıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce alınan karara Yeni Şafak ulaştı.





13’Ü REKLAM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

El konularak kayyum atanan 24 şirket arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’ın yanı sıra 8 inşaat şirketi, 13 reklam ve danışmanlık şirketi, 1 araç kiralama, 1 sanayi ve 1 tekstil şirketi bulunuyor. Tutuklu sanıklardan Ali Nuhoğlu’na ait Trend İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve İstcon İnşaat ile birlikte Hüseyin Köksal’a ait Carsal Reklamcılık ve Karsal Örme Tekstil, Murat Kapki’yle ortaklığı bulunan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de kayyum atanan şirketler arasında yer aldı. İmamoğlu’nun kasalarından birisi olarak bilinen tutuklu Adem Soytekin’in sahibi olduğu Asır Çelik, Asak Araç Kiralama, Asoy İnşaat, Mufa İnşaat ve Sulkar İnşaat da TMSF’ye devredildi. Yine tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız’a ait Erta İnşaat şirketine de kayyum atandı. Ayrıca İLBAK ailesine ait olduğu belirtilen Vizyonkent ve Kentvizyon Medya şirketleri de kayyum kapsamına alındı.





ONGUN’UN ARKADAŞININ ŞİRKETİ DE VAR

Başsavcılık, MASAK raporlarında yer alan ek tespitler doğrultusunda, doğrudan el konulmayan ancak mali işlemleri şüpheli bulunan 28 şirkete ise denetim kayyumu atanmasını talep etti. Şirketler arasında İBB Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ve ortağı Murat Ongun’un memleketi Giresun’dan çocukluk arkadaşı olan Mustafa Nihat Sütlaş’ın sahibi olduğu İstanbuled Led Teknolojileri ile Artı İletişim Hizmetleri’nin yanı sıra İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin’e ait Asoy Gıda denetimli kayyum atanan şirketlerden bazıları oldu. Adem Soytekin, Feridun Kubilay ve Ahmet Gül ortaklığındaki Tamis Gıda İnşaat, Hasan Gündüz ve Adem Soytekin ortaklığındaki Kaldis İnşaat da denetimli kayyum atanan şirketlerden oldu.





El konulan ve kayyum atanan 24 şirket

İmamoğlu İnşaat, Trend İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat, Karpuz Danışmanlık, Reklam İstanbul Medya A.Ş., Carsal Reklamcılık, Karsal Örme Tekstil, BVA Reklam ve Danışmanlık, Asır Çelik Sanayi, ASAK Araç Kiralama, Asoy İnşaat, Mufa İnşaat, Sulkar İnşaat, Erta İnşaat, SMO Reklam, Vizyonkent Reklam, Kentvizyon Medya, 3. Mecra Reklam, Urban Media, Panoffect Medya, Genç Popülist Medya, MSO Reklam, Sev Açık Hava Reklamcılık A.Ş.





Denetim kayyumu atanan 28 şirket

CS Kare Gayrimenkul, Tasfiye Halinde SK Production, Reform-Tur, Dörter Mermer, Kaldis İnşaat, Kuzey Zemin Mühendisliği, Tamis Gıda İnşaat, Ded Dizayn Hane Mobilya, Medya Kent Hane Reklam, Karaköy Restoran Kafe, Efest Turizm, Napolyon Yayımcılık, OMR Organizasyon, Öz Arda Motorlu Taşıt Sürücü Kursu, Alcoat Metal, Apron Teknoloji, Erkaya Yatırım İnşaat, İstanbuled Led Teknolojileri, Sistem Akaryakıt, Sistem Led Görüntü ve Aydınlatma, Çözüm Tasarruf Organizasyon, Kısıklı Gayrimenkul, Paltürk Enerji, Vesa Events, Asoy Gıda, Artı İletişim, SİM Medya.



