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POLİTİKA

53. madde mi gel o zaman

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, verilen cezanın 53. madde gereği siyaset yasağını da kapsadığı anlaşılınca Meral Akşener ile yaşadığı sevincin kayıtları çıktı. İmamoğlu’na yaklaşan görevli mahkeme kararını gösteriyor. Akşener araya girip “Çıktı mı şimdi?” diyor. Ardından da Bahadır Erden’e hukuki durumu soruyor. Erden, siyasi yasağın karar kesinleşince uygulanacağını anlatırken ise sözünü kesip sevinçle ayağa kalkıyor. İmamoğlu’nu “O tamam. Gel o zaman” diye çağırıp kucaklaşıyorlar. Akşener “Daha yeni başladı”, İmamoğlu da sevinçle “Yeni başladık” diyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
53. madde mi gel o zaman
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasını ilk kez öğrendiği ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, verilen cezanın Türk Ceza Kanunu’nun 53. madde kapsamına girdiği, yani siyasi yasağı da kapsadığını öğrenince sevinçle kucaklaşmaları dikkat çekti.

GÖRÜNTÜYÜ ONGUN YAYINLADI

Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, İmamoğlu’nun hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını öğrendiği anın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, İmamoğlu’na yaklaşan bir görevli mahkeme kararını gösterdi. İmamoğlu “Söylemiş mi” diye sordu, o kişi de “Evet” cevabını verdi.

Bu sırada tam karşısında oturan Meral Akşener araya girerek “Çıktı mı şimdi?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu “2 yıl 7 ay 15 gün siyasi yasak da dahil” cevabını verdi. Akşener aynı soruyu, beraberinde getirdiği hukukçu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erden’e yöneltti. Akşener, “Bahadır hukuken bu karar ne anlama geliyor, bana anlat?” dedi.

SEVİNÇLE KUCAKLAŞTI

Kararın siyasi yasağı da kapsadığını söyleyen Erden, siyasi yasağın kararın kesinleşmesinin ardından uygulanacağını anlatmak isterken Akşener sözü yarıda kesti. Akşener “O zaman tamam. Gel o zaman” diyerek sevinçle ayağa kalkıp İmamoğlu ile kucaklaştı. Akşener’in “Daha yeni başladı” sözlerine İmamoğlu da sevinç içerisinde “Yeni başladık” karşılığını verdi.

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