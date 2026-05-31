5,3 milyon e-Duruşma

Yargıda dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma sistemi, milyonlarca işlemin ekran başından yürütülmesini sağladı. 2020’den bu yana kullanılan uygulamayla Türkiye genelinde toplam 5 milyon 383 bin 748 duruşma çevrim içi olarak yapıldı. 15 Eylül 2020’de uygulamaya alınan e-Duruşma sistemi, bugün 81 ilde bulunan 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, avukatların adliyeye gitmeden sesli ve görüntülü şekilde duruşmalara katılmasına imkân tanıyor.

ADLİYEYE GİTMEDEN DURUŞMAYA KATILIM

Avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını görüntüleyerek e-Duruşma talebinde bulunabiliyor. Hâkimin uygun görmesi halinde, avukatlar bulundukları yerden video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabiliyor. Bu uygulama sayesinde özellikle şehirler arası seyahat ihtiyacı azalırken hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlanıyor.

ADALETE ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Adli kaynaklar, e-Duruşma uygulamasının özellikle farklı şehirlerdeki davaları takip eden avukatlar açısından büyük kolaylık sağladığını belirtiyor. Dijital sistem sayesinde duruşmaların daha hızlı planlanabildiği, vatandaşların da adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştığı ifade ediliyor.

KAPSAM GENİŞLETİLECEK

Yargıdaki dijitalleşme çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda e-Duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması ve bazı sağlık kuruluşlarında yürütülen adli işlemlerin sisteme entegre edilmesi hedefleniyor.



