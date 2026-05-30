Mobbing davasında emsal karar: Hakkını ararken kovulan çalışana mahkemeden rekor tazminat

Ö.Ş.'nin avukatı Senem Yılmazel ise, "Müvekkilim kanuni haklarını kullandığı için ne yazık ki iş hakkı feshedilmişti. Biz de bununla ilgili işe iade davası açtık. Dava da lehimize sonuçlandı. Bu nedenle mutluyuz. Müvekkilimin belirttiğine göre kendisine mobbing uygulanmış. Biz mobbingle ilgili de bir dava açtık. O şu an devam ediyor. İş Kanunu gereğince işçilerin adli mercilere başvurması, yani hukuki haklarını kullanması nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi aslında geçersiz bir sebep. İş Kanunumuzun emredici maddesi bu şekilde. Yani bu anayasal bir hak. Kimsenin dava açması ya da şikayette bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmemesi gerekir. Bu nedenle de davamızı kazandık. Emsal olacağı kanaatindeyim" dedi.