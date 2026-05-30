Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Mobbing davasında emsal karar: Hakkını ararken kovulan çalışana mahkemeden rekor tazminat

Mobbing davasında emsal karar: Hakkını ararken kovulan çalışana mahkemeden rekor tazminat

15:1830/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Ankara'da maruz kaldığı mobbinge karşı kuruma ihtarname gönderdiği için haksız yere işten çıkarılan spor eğitmeni, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Ankara'da maruz kaldığı mobbinge karşı kuruma ihtarname gönderdiği için haksız yere işten çıkarılan spor eğitmeni, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Ankara'daki bir ilçe belediyesine ait spor tesisinde eğitmenlik yapan 38 yaşındaki Ö.Ş., iş yerinde yaşadığı sistematik baskı ve ayrımcılığa dur demek için işverene resmi bir ihtarname yöneltti. Ancak bu yasal hak arayışı, kurum tarafından ağır bir yaptırımla karşılandı. İşveren, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması" fiillerini içeren maddesini gerekçe göstererek Ö.Ş.’nin iş akdine son verdi. Bu haksız fesih karşısında geri adım atmayan spor eğitmeni, soluğu mahkemede alarak işe iade ve tazminat talebiyle dava açtı.

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname gönderdikten sonra işten çıkarıldı. Ö.Ş. bunun üzerine tazminat talebiyle işe iade davası açtı. Mahkeme, Ö.Ş.'nin işe iadesine ve işverenin 325 bin TL ödemesine karar verdi.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN 'EMSAL KARAR'

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş., ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname gönderdi. İhtarnamenin ardından Ö.Ş., 4857 sayılı İş Kanunu'nun 'İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması'nı içeren maddesi gerekçe gösterilip işten çıkarıldı. Ö.Ş. bunun üzerine tazminat talebiyle işe iade davası açtı. Dava, 20 Mayıs'ta sonuçlandı. Mahkeme, Ö.Ş.'nin işe iadesine ve işverenin 325 bin TL ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ö.Ş.'nin işe alınmadığı takdirde 5 aylık brüt ücretinin ödenmesine karar verdi.

Karar sonrası konuşan Ö.Ş., "Davayı kazandım. Yapılan haksızlık mahkeme kararıyla ortadan kalktı. Bu süreçteki ciddi mücadelemiz de avukatımızın desteğiyle olumlu sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ö.Ş.'nin avukatı Senem Yılmazel ise, "Müvekkilim kanuni haklarını kullandığı için ne yazık ki iş hakkı feshedilmişti. Biz de bununla ilgili işe iade davası açtık. Dava da lehimize sonuçlandı. Bu nedenle mutluyuz. Müvekkilimin belirttiğine göre kendisine mobbing uygulanmış. Biz mobbingle ilgili de bir dava açtık. O şu an devam ediyor. İş Kanunu gereğince işçilerin adli mercilere başvurması, yani hukuki haklarını kullanması nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi aslında geçersiz bir sebep. İş Kanunumuzun emredici maddesi bu şekilde. Yani bu anayasal bir hak. Kimsenin dava açması ya da şikayette bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmemesi gerekir. Bu nedenle de davamızı kazandık. Emsal olacağı kanaatindeyim" dedi.

'İŞE ALINMAZSA 5 AYLIK MAAŞ VE TAZMİNAT ALACAK'

Avukat Yılmazel, "Şu an Ö.Ş.'ye 4 aylık giydirilmiş ücret ve bütün hakları ödenecek. Eğer işe alınmazsa 5 aylık ekstra tazminat ödenecek. Ayrıca kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını ödemekle yükümlüler. İşe alınması halinde ödenecek tutar yaklaşık 325 bin lira, işe alınmazsa ödenecek tutar da yaklaşık 350 bin lira" diye konuştu.


#Ankara
#emsal karar
#mobbing
#işe iade davası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar