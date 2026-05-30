Banka teminat mektuplarında dijital dönem

Yargı hizmetlerinde bürokrasiyi azaltacak yeni bir dijital dönüşüm adımı daha hayata geçiyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, hukuk mahkemeleri ve icra dairelerinde kullanılan banka teminat mektupları elektronik ortama taşınacak. Böylece hem mahkemelerde hem de icra dairelerinde yürütülen işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.

UYAP'A ENTEGRE EDİLECEK

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan sistem kapsamında, bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği ile ortak çalışma yürütüldü. Hazırlanan standart teminat mektubu şablonlarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegrasyona hazır hale getirildiği öğrenildi. Böylece teminat mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi ve doğrulanması mümkün olacak.

MAHKEME FARKLARI ORTADAN KALKACAK

Yeni sistemle birlikte mahkemeler arasında görülen uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor. Teminat mektuplarının kabul edilip edilmemesine ilişkin yaşanan tereddütlerin azaltılması ve belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, özellikle alacaklıların hak kaybına uğramasının önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

KAĞIT İSRAFI AZALACAK

Elektronik teminat mektubu uygulamasıyla birlikte fiziki belge kullanımının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Böylece hem kağıt israfının önüne geçilecek hem de teminat mektuplarının kaybolması, yıpranması veya zarar görmesi gibi riskler ortadan kaldırılacak. Dijital sistem sayesinde işlem güvenliğinin artırılması, kayıtların daha sağlıklı tutulması ve süreçlerin daha kolay takip edilmesi de mümkün olacak.

İŞLEMLER DAHA HIZLI YÜRÜYECEK

Adalet hizmetlerinde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek uygulamanın, iş ve yatırım ortamına da olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Elektronik ortamda yürütülecek işlemler sayesinde süreçlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf ilerlemesi sağlanırken, yargılama ve icra işlemlerindeki verimliliğin de artırılması hedefleniyor.







