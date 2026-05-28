İş arayana ve işverene dijital eşleşme

Uygulama üzerinden son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması yapılırken, yaklaşık 1,5 milyon iş başvurusu gerçekleştirildi. İŞKUR’un dijitalleşme hamlesi kapsamında geliştirilen uygulama, yalnızca iş ilanlarının görüntülendiği bir platform olmanın ötesine geçiyor. Lokasyon bazlı algoritmalar sayesinde iş arayan vatandaşlar kendilerine en yakın iş fırsatlarını anlık olarak filtreleyebilirken, işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli adaylara hızlı şekilde ulaşabiliyor. Böylece iş gücü arzı ile talebi daha etkin biçimde eşleştiriliyor. Öte yandan kurumun devreye aldığı yeni nesil “Aday Havuz Sistemi” de işe alım süreçlerini hızlandırıyor. Adayların eğitim, sertifika ve yetkinlik bilgilerinin tek merkezde toplandığı sistem, işverenlere spesifik kriterlere uygun adayları saniyeler içinde bulma imkânı sunuyor. İş başvurularından işsizlik ödeneğine, staj ve eğitim programlarından toplumsal yarar programlarına kadar birçok hizmete ise mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat erişim sağlanabiliyor.