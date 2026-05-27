Dört mevsim kazandıran yazlık dönemi

Pandemi sonrası hızla yükselen ve ardından durgunluğa giren yazlık gayrimenkul piyasası, 2026 yaz sezonuyla birlikte yeniden hareketlen-meye başladı. Ancak bu kez piyasayı yönlendiren unsur yalnızca deniz kenarında bir tatil evi sahibi olma isteği değil. Alıcı artık dört mevsim kullanılabilen, kısa dönem kiralama getirisi sunan, ulaşımı kolay ve doğru fiyatlanmış konutlara yöneliyor. Özellikle İstanbul'a yakın bölgelerde "hibrit yazlık" olarak tanımlanan gayrimenkuller yatırımcının yeni gözdesi haline geldi.

HEM KENDİSİ KALACAK HEM KİRAYA VERECEK

Gaboras, '2026 Yazlık Piyasası Analizi'ni açıkladı. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaboras CEO'su Ruhi Konak, yazlık piyasasında talebin tamamen kaybolmadığını ancak tüketici davranışlarının köklü biçimde değiştiğini söyledi. Konak, "Artık kullanıcı yalnızca yaz aylarında kullanılacak atıl bir konut aramıyor. Gerektiğinde yaşayabileceği, çalışabileceği, kiralama potansiyeli oluşturabilecek ve uzun vadede enflasyona karşı değerini koruyabilecek gayrimenkullere yöneliyor. Yazlık piyasasında çok daha hesaplı, bilinçli ve seçici bir dönem başladı" dedi. Sektör analizlerine göre, yeni dönemde satın alma kararlarında düşük işletme maliyetleri, doğaya erişim, hibrit çalışma düzenine uygunluk ve kullanım esnekliği belirleyici oluyor.

Ruhi Konak

YALOVA, ŞİLE, ÇANAKKALE VE BALIKESİR'E YOĞUN İLGİ VAR

Analize göre yatırımcıların rotası da değişiyor. Özellikle Şile, Yalova, Karasu, Çanakkale ve Balıkesir gibi İstanbul'a erişimi kolay bölgeler öne çıkıyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modelinin kalıcı hale geldiğini belirten Konak, kullanıcıların artık şehirden tamamen kopmadan alternatif yaşam alanı oluşturmak istediğini ifade etti. Yazlık piyasasında özellikle ulaşımı güçlü ve yıl boyu yaşama uygun bölgelerde talebin yoğunlaştığı dile getiriliyor.

Doğru fiyatlama öne çıkıyor

Sektörde son dönemin en önemli başlıklarından biri olan yüksek fiyatlama sorunu yazlık piyasasında da belirleyici oluyor. Gaboras analizine göre, gerçek piyasa değerinin üzerinde fiyatlanan konutların satış süreleri uzarken, fiyat-değer dengesi doğru kurulan gayrimenkuller hızlı alıcı buluyor. Özellikle ulaşımı kolay, lokasyonu güçlü ve yatırım geri dönüşü yüksek ikinci el konutların önümüzdeki dönemde piyasadaki hareketliliği belirlemesi bekleniyor.







