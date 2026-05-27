Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dört mevsim kazandıran yazlık dönemi

Dört mevsim kazandıran yazlık dönemi

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0027/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Pandemi sonrası hızla yükselen, ardından durgunluğa giren yazlık gayrimenkul piyasasında yeni bir dönem başladı. Gaboras analizine göre, yatırımcı artık sadece sezonluk tatil evi değil; dört mevsim kullanılabilen, kiralama getirisi sunan ve doğru fiyatlanmış konutlara yöneliyor. Özellikle İstanbul'a yakın bölgelerde ulaşımı kolay ve hibrit yaşama uygun yazlıklar öne çıkıyor.

Pandemi sonrası hızla yükselen ve ardından durgunluğa giren yazlık gayrimenkul piyasası, 2026 yaz sezonuyla birlikte yeniden hareketlen-meye başladı. Ancak bu kez piyasayı yönlendiren unsur yalnızca deniz kenarında bir tatil evi sahibi olma isteği değil. Alıcı artık dört mevsim kullanılabilen, kısa dönem kiralama getirisi sunan, ulaşımı kolay ve doğru fiyatlanmış konutlara yöneliyor. Özellikle İstanbul'a yakın bölgelerde "hibrit yazlık" olarak tanımlanan gayrimenkuller yatırımcının yeni gözdesi haline geldi.

HEM KENDİSİ KALACAK HEM KİRAYA VERECEK

Gaboras, '2026 Yazlık Piyasası Analizi'ni açıkladı. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaboras CEO'su Ruhi Konak, yazlık piyasasında talebin tamamen kaybolmadığını ancak tüketici davranışlarının köklü biçimde değiştiğini söyledi. Konak, "Artık kullanıcı yalnızca yaz aylarında kullanılacak atıl bir konut aramıyor. Gerektiğinde yaşayabileceği, çalışabileceği, kiralama potansiyeli oluşturabilecek ve uzun vadede enflasyona karşı değerini koruyabilecek gayrimenkullere yöneliyor. Yazlık piyasasında çok daha hesaplı, bilinçli ve seçici bir dönem başladı" dedi. Sektör analizlerine göre, yeni dönemde satın alma kararlarında düşük işletme maliyetleri, doğaya erişim, hibrit çalışma düzenine uygunluk ve kullanım esnekliği belirleyici oluyor.

Ruhi Konak

YALOVA, ŞİLE, ÇANAKKALE VE BALIKESİR'E YOĞUN İLGİ VAR

Analize göre yatırımcıların rotası da değişiyor. Özellikle Şile, Yalova, Karasu, Çanakkale ve Balıkesir gibi İstanbul'a erişimi kolay bölgeler öne çıkıyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modelinin kalıcı hale geldiğini belirten Konak, kullanıcıların artık şehirden tamamen kopmadan alternatif yaşam alanı oluşturmak istediğini ifade etti. Yazlık piyasasında özellikle ulaşımı güçlü ve yıl boyu yaşama uygun bölgelerde talebin yoğunlaştığı dile getiriliyor.

Doğru fiyatlama öne çıkıyor

  • Sektörde son dönemin en önemli başlıklarından biri olan yüksek fiyatlama sorunu yazlık piyasasında da belirleyici oluyor. Gaboras analizine göre, gerçek piyasa değerinin üzerinde fiyatlanan konutların satış süreleri uzarken, fiyat-değer dengesi doğru kurulan gayrimenkuller hızlı alıcı buluyor. Özellikle ulaşımı kolay, lokasyonu güçlü ve yatırım geri dönüşü yüksek ikinci el konutların önümüzdeki dönemde piyasadaki hareketliliği belirlemesi bekleniyor.


#Yazlık
#Ekonomi
#Turizm
#Tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurumsal Kurban Bayramı Mesajları 2026! İş arkadaşına, yöneticiye, patrona, çalışana Hayırlı Bayramlar ve bayramınız mübarek olsun mesajları