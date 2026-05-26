Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Dünyanın en hızlı arabası belli oldu: Bugatti ve Ferrari'yi rakip bile görmedi

Dünyanın en hızlı arabası belli oldu: Bugatti ve Ferrari'yi rakip bile görmedi

11:4426/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünyanın en hızlı otomobilleri, artık yalnızca birer ulaşım aracı olmaktan çıkıp teknoloji ve tasarımın en üst seviyesini temsil ediyor. Süper otomobil üreticileri, daha hafif ve daha güçlü modellerle hız rekorlarını zorlamaya devam ederken, 480 km/s bariyerini aşan araçlar dikkat çekiyor.

Otomotiv sektöründe hız rekabeti yeni bir boyuta taşındı. Süper ve hiper otomobiller, gelişmiş aerodinamik yapıları ve güçlü motorları sayesinde daha önce ulaşılamayan hız değerlerine çıkıyor. 480 km/s sınırının ötesine geçen yeni nesil araçlar, performansın sınırlarını yeniden yazıyor.

10-Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: 431 km

9-Hennessey Venom GT: 435 km

8-Koenigsegg Agera RS: 447 km

7-C zinger 21c: 452 km

6-SSC Tuatara: 474 km

5-Bugatti Chiron Super Sport 300+: 489 km

4-Bugatti Bolide: 484+ km

3-Hennessey Venom F5: 500+ km

2-Koenigsegg Jesko Absolut: 531 km

1-Devel Sixteen: 550+ km

#araba
#Bugatti
#Ferrari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe Günü ve Kurban bayramında hangi yollar ücretsiz? Köprüler bedava mı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz olacak?