Akaryakıta bayram indirimi: Tabelalar yeniden değişecek işte benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Milyonlarca araç sahibinin gözü akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara çevrilmişken, bayram öncesi beklenen indirim haberi geldi. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, iç piyasada benzin fiyatlarına düşüş olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine indirim gelecek. Peki, bu gelişmeyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs 2026 itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında son durum...
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından brent petrol piyasalarında başlayan dalgalanma, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik, bayram öncesi araç sahiplerinin takip ettiği tabelalara indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.
Benzinde 82 kuruşluk düşüş beklentisi
Akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere göre, brent petroldeki değişimler benzin grubunda fiyat düşüşünü beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin grubunda toplam 3 lira 27 kuruşluk bir indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Eşel Mobil Sistemi uygulaması gereğince bu indirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacak kısmı ise 82 kuruş olacak. Öte yandan, motorin (mazot) grubunda şu an için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
Güncel fiyatlar
Beklenen fiyat değişikliği öncesinde, 26 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 65 lira 10 kuruş, motorin 67 lira 03 kuruş ve otogaz (LPG) 33 lira 89 kuruştan satılıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar benzin için 64 lira 97 kuruş, motorin için 66 lira 90 kuruş ve LPG için 33 lira 29 kuruş seviyesinde işlem görüyor.
Başkent Ankara'da sürücüler benzinin litresini 66 lira 08 kuruş, motorini 68 lira 16 kuruş ve otogazı 33 lira 87 kuruştan alırken; İzmir'de güncel fiyatlar benzin için 66 lira 36 kuruş, motorin için 68 lira 43 kuruş ve otogaz için 33 lira 69 kuruş olarak tabelalara yansıyor.