Akaryakıta bayram indirimi: Tabelalar yeniden değişecek işte benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Benzinde 82 kuruşluk düşüş beklentisi





Akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere göre, brent petroldeki değişimler benzin grubunda fiyat düşüşünü beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin grubunda toplam 3 lira 27 kuruşluk bir indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Eşel Mobil Sistemi uygulaması gereğince bu indirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacak kısmı ise 82 kuruş olacak. Öte yandan, motorin (mazot) grubunda şu an için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.