Emeklinin Temmuz zammı için kritik hesap: İşte emekli ve memurun kuruşu kuruşuna 5 aylık zam tablosu

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz artışı için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık zam oranı belli olacak. Şu ana kadar oluşan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,64’lük zammı garantilerken, memurlar için de enflasyon farkı ortaya çıktı.

3 /11 KRİTİK VERİ 3 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklayacak. Böylece emekli ve memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Kesin zam oranı ise Haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.

4 /11 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 14,64’LÜK ZAMMI GARANTİLEDİ İlk 4 aylık enflasyon verileri şöyle gerçekleşti: Ocak: yüzde 4,84 Şubat: yüzde 2,96 Mart: yüzde 1,94 Nisan: yüzde 4,18 Bu verilerle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 14,64 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14,64’lük artış kesinleşti.

5 /11 4 AYLIK ZAMLA MAAŞLAR NE OLDU? Mevcut hesaplamalara göre oluşan maaş tablosu şöyle: 20 bin TL maaş → 22 bin 928 TL 25 bin TL maaş → 28 bin 660 TL 30 bin TL maaş → 34 bin 392 TL 40 bin TL maaş → 45 bin 856 TL

6 /11 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI OLUŞTU Memur ve memur emeklileri için zam hesabı toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre yapılıyor. 4 aylık veriler sonrası memurlar için yüzde 3,28 enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 10,51 seviyesine çıktı. Bu hesaba göre: En düşük memur maaşı yaklaşık 68 bin TL’ye En düşük memur emeklisi maaşı ise yaklaşık 30 bin TL seviyesine yükseldi.

7 /11 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 18,58’E İŞARET EDİYOR TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde: Mayıs enflasyonu yüzde 1,89 Haziran enflasyonu yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58’e ulaşacağı hesaplanıyor. Bu durumda: SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 18,58 zam alabilecek Memur ve memur emeklilerinde ise toplam zam oranı yüzde 14 seviyesini aşabilecek.

8 /11 MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ HESABI 4 aylık yüzde 10,51’lik artışa göre bazı meslek gruplarında oluşan maaşlar şöyle hesaplandı: Memur: 71 bin 167 TL Şube müdürü: 104 bin 305 TL Mühendis: 106 bin 324 TL Öğretmen: 81 bin 79 TL Polis memuru: 90 bin 196 TL Hemşire: 82 bin 628 TL Profesör: 149 bin 289 TL Uzman doktor: 166 bin 234 TL

9 /11 YÜZDE 14,31 SENARYOSUNDA TABLO DEĞİŞİYOR Merkez Bankası beklentilerine göre oluşabilecek yüzde 14,31’lik zam senaryosunda ise maaşlar daha da yükselecek. Bu senaryoda: Memur maaşı: 73 bin 613 TL Şube müdürü: 107 bin 892 TL Mühendis: 109 bin 976 TL Polis memuru: 93 bin 299 TL Profesör: 154 bin 421 TL Uzman doktor: 171 bin 949 TL seviyesine ulaşabilecek.

10 /11 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE Temmuz ayında yalnızca enflasyon farkı değil, en düşük emekli aylığı için yeni bir düzenleme ihtimali de masada bulunuyor. Mevcut sistemde zam kök maaşlara uygulanırken, taban aylıkta ayrıca artış yapılması değerlendiriliyor. Nihai kararın Haziran enflasyonunun ardından verilmesi bekleniyor.