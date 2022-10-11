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55 bin öğrenci çevreyi seçti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ortaokul müfredatına dahil edilen “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” dersini 55 binden fazla öğrenci seçti. Biz de Etimesgut Bağlıca Ortaokulu öğrencilerinin doğada uygulamalı dersine ortak olduk.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
55 bin öğrenci çevreyi seçti
Derste öğrenip doğada uyguluyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ortaokul müfredatına dahil edilen “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” dersini 55 binden fazla öğrenci seçti. Biz de Etimesgut Bağlıca Ortaokulu öğrencilerinin doğada uygulamalı dersine ortak olduk. Haftada iki saat olan derslere alanında uzman isimler de katkı sağlıyor. Çocuklar teorik derslerde insan ve doğa, çevre sorunları, küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojileri kavramları üzerinde duruyor. Uygulamalı derste ise doğada bulunan unsurlar ile sabun, boya, koku üretiyorlar.

ÖĞRENDİKLERİNİ PEKİŞTİRDİLER

TÜBİTAK’ın “Doğadaki Faydalı Bitki Hazinelerinin Keşfi Projesi” kapsamında ziyaret eden öğrenciler uygulama eğitim için Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde keşfe çıktı. Bitkisel boya üretimi, çamurdan seramik ve bitkisel çay yapımını öğrenen öğrenciler bahçeyi, tohumları, yaprakları ve ağaçları tanıdı. Doğal atıklardan ileri dönüşüm ürünü tasarladılar. Okul Müdürü Hamza Şimşek, öğrencilerinin hevesli olmalarından mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: Deneyim kazandılar, doğayı tanıdılar. Okulda aldıkları eğitimi pekiştirdiler. Buradaki deneyimlerini paylaşarak arkadaşlarına yol gösterecekler.

DOĞADAKİ HER ŞEY DEĞERLİYMİŞ

Öğrencilerden Alperen Bayer, “Bitkilerden sabun, esans, çay yaptık. Doğadaki her şeyin değerli olduğunu ve korunması gerektiğini öğrendim.” dedi. Osman Eymen Durmaz da “Çevreden topladığımız doğal atıklar ile kendi projemizi üretmeye,

kendi fosillerimizi yapmaya çalıştık.” diye konuştu. Beyza Kara ise “Çevreyi daha iyi davranmamız gerektiğini öğrendim.” ifadelerini kullandı.

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