Çevreyi ve iklimi uygulamalı tanıyorlar: Doğada uygulamalı eğitim

Yeni Şafak, Etimesgut Bağlıca Ortaokulu öğrencilerinin doğada uygulamalı dersine ortak oldu. Haftada iki saat olan derslere alanında uzman isimler de katkı sağlıyor. Çocuklar teorik derslerde insan ve doğa, çevre sorunları, küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojileri kavramları üzerinde duruyor.

SABUN, BOYA, KOKU YAPTILAR

Uygulamalı derste ise doğada bulunan unsurlar ile sabun, boya, koku üretiyorlar. Etimesgut Bağlıca Ortaokulu öğrencileri, uygulama eğitimlerini TÜBİTAK’ın “Doğadaki Faydalı Bitki Hazinelerinin Keşfi Projesi” kapsamında ziyaret ettikleri Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde aldı. Öğrenciler, kendilerine dört günlüğüne kapılarını açan botanik bahçesinde, uzmanlar eşliğinde doğayı keşfe çıktı. Bitkisel boyalar oluşturup, çamurdan seramik oluşturdular, bitkisel çaylar yapıp, tattılar, bahçeyi, tohumları, yaprakları ve ağaçları tanıdılar. Doğal atıklardan ileri dönüşüm ürünü tasarladılar. Doldurdukları değerlendirme formunda projenin kendilerine göre olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirdiler. Çocuklar dört günlük sürecin sonunda sertifikalarını aldılar.

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EĞİTİCİLER VE UZMANLAR DA MEMNUN

Okul Müdürü Hamza Şimşek, öğrencilerinin hevesli olmalarından mutlu olduğunu belirterek, “Deneyim kazandılar, doğayı tanıdılar. Okulda aldıkları eğitimi pekiştirdiler. Buradaki deneyimlerini paylaşarak arkadaşlarına yol gösterecekler. Bu sadece dersi seçenlerin alması gereken bir eğitim değil herkes için var olması gereken bir ders” dedi. Fen bilimleri öğretmeni Betül İpek Özçırpıcı ise, “Ders ile öğrencilerde bulundukları doğa ve çevre ile alakalı ciddi farkındalıklar oluşmaya başladı. Özellikle bu proje ile de öğrendikleri pekiştirilmiş oldu. Doğayı inceleme şansları oldu ve bulundukları doğa ile nasıl bir denge içerisinde olduklarını farkettiler” diye konuştu. Derse katkı sunan uzmanlardan tarım teknikeri Aynur Yürekli ise “İnsan doğa ve çevre ilişkisine artık aşinalar. Doğal atıkları günlük hayatlarında kullanabileceklerini öğrendiler” derken ziraat mühendisi Duygu Mermer Doğu da, “Doğal atıkların çöp olmadığının bilincindeler artık. Bu atıklardan nasıl faydalanmaları gerektiğini öğrendiler. Günlük hayatlarında onlara fayda sağlayacak kazanımları oldu” şeklinde konuştu.

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KUTU KUTU

Çevreyi tanımak mutlu ediyor

Derse ilişkin öğrencilerin görüşleri ise şöyle:

Alperen Bayer: Bitkilerden sabun, esans, çay yaptık. Doğadaki her şeyin değerli olduğunu ve korunması gerektiğini öğrendim.

Osman Eymen Durmaz: Çevreden topladığımız doğal atıklar ile kendi projemizi üretmeye, kendi fosillerimizi yapmaya çalıştık. Mesela aşılı ağacın ne anlama geldiğini ve tekniğini öğrendik.

ÇEVREYE İYİ DAVRANMALIYIZ

Beyza Kara: Burada yaptığımız etkinlikler bizim günlük hayatımızda da işimize yarayacak. Çevreye daha iyi davranmamız gerektiğini gördüm.

İnci Demirci: Proje bence farkındalık yaratıyor. Bu proje bana bilim insanıymışım gibi hissettirdi.

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Ece Şahiner: Doğal atıklar ile kendi sonbaharımızı oluşturduk. Atıkların geri dönüşebileceğini öğrendim.

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