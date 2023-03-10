55 çocuk 140 yetişkin kayıp

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, enkazdan çıkarılan bütün çocuklar ve diğer yaralılarla ilgili yapılan işlemleri Meclis’e anlattı. Deprem bölgesinde ailelerinden ayrı olarak kurtarılan veya bulunan çocukların mutlak kayıt altına alındığını ifade eden Holoğlu şunları kaydetti: Deprem sonrasında enkaz altında hayatını kaybederek defnedilen kimliği belirsiz çocuklarımızın daha sonraki yapılacak olan çalışmalarda kimliklerinin tespit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla bu kişilere ait fiziki özellikleri, fotoğraf ve DNA örnekleri alınması sağlanmıştır.

DNA’DAN 3 BİN 602 TESPİT

Ayrıca, bu DNA örneklerinden sonra kriminal birimlerimizce kimliği belirlenemeyen şahısların parmak izi alınarak sisteme girilmiş, bunlardan 3 bin 602’sinin kimliği tespit edilmiştir; bu, bütün rahmetli olanlar için, çocuklar değil sadece. 8 Mart tarihi itibarıyla deprem bölgesinde afet sebebiyle kaybolduğu gerekçesiyle 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunmaktadır. Bunların 5’i yabancı uyruklu. 7 çocuğun ölüm kaydının bulunduğu, 2 çocuğun cenazesinin yakınları tarafından teşhis edilerek DNA sonucunun beklendiği, 2 çocuğun hastanelerde tedavi gördüğü tespit edildi. Büyük kayıp müracaatları da 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor.

Yaralıyı götüren ambulansın plakası dahi kayıtlı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, enkazdan çıkarılan yaralıların ambulans kayıtlarına kadar belli olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi: Teslimin öncelikle sağlık görevlilerine yapılmasının sağlanması, sağlık görevlilerine teslimin mümkün olmaması durumunda çocuğun bulunduğu veya kurtarıldığı bina numarasının veya yerinin kaydedilmesi, teslim edilen şahısların kimlik bilgileri ve fotoğraflı tespitleri sağlanıyor. Teslim edilen şahıslara ait araç bilgileri kaydediliyor. Olay yerinde video, resim vasıtasıyla adres bilgileri kayıt altına alınıyor. Kendileri hemen UMKE ekibi, sağlık ekibine teslim ediliyor. Yaralı kendinde değilse, ambulansın plaka numarası dahi kayıt altına alınıyor.







