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6 Nisan kurultayına vize

6 Nisan kurultayına vize

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan’da yapmayı planladığı 21. Olağanüstü Kurultay’ın yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin talebi reddetti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegeleri tarafından yapılan başvuru, yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle uygun bulunmadı. Mahkemenin ara kararında, daha önce aynı başvuru kapsamında mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması yönündeki tedbir talebinin de değerlendirildiği hatırlatıldı. Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceğine dikkat çeken mahkeme, bir partinin genel kurulu gibi tüzel kişilik faaliyetlerinin genel olarak ihtiyati tedbirle durdurulamayacağını vurguladı.


#politika
#CHP
#kurultay

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