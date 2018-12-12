6 puan farkı gördü tarafını seçti

CHP ile İYİ Parti arasında 13 Kasım’da başlayan iş birliği çalışmalarından henüz bir uzlaşı çıkmadı. Gelinen aşamada liderler birkaç kez bir araya gelirken, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın da hemen hergün görüşerek iş birliğinin çerçevesinin çizilmesi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yaşanan tıkanıklığın, süren görüşmelere rağmen aşılamamış olması ise hem CHP’nin yönetim kademesinde hem de parti örgütlerinde sıkıntı yarattı. Partililerin, net bir tablo ortaya çıkmadığı için seçim çalışmalarına başlayamadıkları yönündeki sitemlerini parti yöneticilerine aktardığı öğrenildi.

İYİ PARTİ'NİN ISRARLARI İTTİFAKI ÇIKMAZA SOKTU

Milliyet'te yer alan haber göre; Kurmaylar, görüşmelerde CHP’nin yönetimde olduğu İzmir, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ, Muğla ve Aydın ile İstanbul’da İYİ Parti’nin CHP adaylarını desteklemesi konusunda mutabakata varıldığını anlattı. Bunun karşılığında İYİ Parti’nin; Manisa, Denizli, Kocaeli, Samsun, Trabzon ve Kayseri gibi büyükşehirlerde desteklenmesine sıcak bakıldığı belirtildi. Ancak görüşmelerin Ankara, Antalya ve Balıkesir konusunda tıkandığı vurgulanıyor. CHP’nin, Antalya’da kendi adaylarının desteklenmesi, İYİ Parti’nin Balıkesir adayının ise, CHP lehine çekilmesinin talep edildiği belirtildi. İYİ Parti’nin ise, Ankara ya da Antalya’da kendi adaylarının desteklenmesi konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı. Daha önce masada olan Mersin’de ise iki partinin de aday çıkararak yarışa gireceği bildirildi.

CHP kurmayları, görüşmelerden mutabakat çıkması için iyi niyetli bir çaba yürütüldüğünü ancak müzakerelerdeki tıkanıklığın devam etmesi durumunda, iş birliğinden vazgeçilebileceğini aktardı. Kurmaylar, sürecin uzamasının ve bir “uzlaşmazlık” tablosunun sürekli gündemde tutulmasının iki partiye de zarar verdiğini ifade etti.

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İKİ PARTİ ARASINDA TAKTİK SAVAŞI İLE İTTİFAK GİRİŞİMİ!

Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ile önceki gece bir araya geldiği görüşmenin ardından kulislere farklı iddialar yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’a, “İYİ Parti’nin adayı olursan biz de destekleriz” teklifini ilettiği ancak Yavaş’ın bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından, CHP’nin Ankara’da aday çıkarmayarak bu ilde İYİ Parti’yi destekleyeceği yorumları yapıldı. Ancak CHP kaynakları, bu iddiayı doğrulamayarak, Ankara için netleşmiş bir durum olmadığını kaydetti. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti adayı olma teklifini Yavaş’a ileterek İYİ Parti’ye “olmaz”ı gösterdiği ifade edildi. CHP’nin, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu İYİ Parti’den Ankara adayı göstermek istediği iddiaları da yalanlandı. CHP kurmayları, “Kendi genel başkan yardımcımızı başka partiden aday yapmamız mümkün değil” açıklaması yaptı.

YAVAŞ İYİ PARTİ'NİN OYLARININ DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Yavaş’ın görüşmede Kılıçdaroğlu’na kendi adaylığı ile ilgili bir kamuoyu araştırmasını sunduğu da öğrenildi. Ankette, Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olması halinde, CHP adayı olarak ulaşabileceği oyun 5-6 puan düştüğüne yönelik tespitlerin yer aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre bazı MYK üyeleri toplantıda, Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti ile görüşmelerde gelinen aşamayı sordu. Kılıçdaroğlu’nun ise, “Arkadaşlar iş sizin bildiğiniz gibi değil. Basına yansıyan şeyler gerçek değil” yanıtını vermekle yetindiği öğrenildi.

AKŞENER'DEN YAVAŞ AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Mansur Yavaş'ın partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Sayın Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." yanıtını verdi.

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