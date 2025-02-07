6 Şubat depreminin artçıları azaldı

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Narlı Fay Hattı’nda sismik hareketliliğin arttığını belirtti. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı Narlı Fay hattı üzerindeki artçılara dikkati çeken Özel, 123 yılda 40 bin deprem kaydedilen bölge için şunları söyledi: "Burada sadece son 2 yılda 58 bin 340 deprem oldu. İkinci yıl ise 12 bine düştü. Hatta bu hafta bu bölgede 114 tane deprem kaydettik. Artık etkinlik daha çok Savrun fayı üzerinde. Gittikçe sarsıntı sayıları düşüyor ve büyüklükleri azalıyor."