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MSB'den 6 Şubat paylaşımı: Yaraları hep birlikte sardık

MSB'den 6 Şubat paylaşımı: Yaraları hep birlikte sardık

10:306/02/2025, Thursday
AA
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Milli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım.
Milli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ve milletin bir ve beraber olduğu, hep birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı belirtilen paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması, sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevi canla başla çalışarak yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat depremlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşların yardımına koştuğunu bildirdi.


6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ve milletin bir ve beraber olduğu, hep birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:


"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu. Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması, sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevi canla başla çalışarak yerine getirdi. Bugün ise devletimiz verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa etti. O zor günlerin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz."


Paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin videoya da yer verildi.




#6 Şubat
#Milli Savunma Bakanlığı
#asrın felaketi

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