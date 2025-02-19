64 suç kaydı olan hırsızdan ilginç itiraf: Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurdu

Evinden ziynet eşyaları ve parası çalınan M.S. adlı şahıs, mahkemede Sibel Y.'den çaldığı altın ve paranın tamamını istedi. Kendisi hakkında şikayetçi olan M.S.'ye sinirlenen Sibel Y. geçen yıl yaptığı hırsızlıktan dolayı kendisinde ele geçen 30 bin liralık altın kolyeyi başka bir evden çaldığını ileri sürüp, M.S.'ye geçen yıl teslim edilen altın kolyenin gerçek sahibine teslim edilmesi için adliye çıkışı hırsızlık yaptığı M.A. adlı kadının evini sokak sokak gezip arayıp buldu. Gittiği evde M.A. adlı kadına geçen yıl 5 Ocak'ta evden altın kolye ve alyansı kendisinin çaldığını, alyansı sattığını ancak kolyeyi ise bir başka evden yaptığı hırsızlıktan dolayı o evin sahibinin kendi altını olduğunu söyleyip polisten teslim aldığını itiraf etti. Olay polise haber verildi.