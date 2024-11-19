Windsor Kalesi'ne hırsız girdi: Prens, eşi ve çocuklarını uyurken soydular

İngiltere Veliaht Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton ve çocukları ikametgahlarında uyurken, iki maskeli hırsızın Windsor Kalesi’nin arazisine girdiği ortaya çıktı.
İngiliz gazetesi The Sun, 13 Ekim’de gerçekleşen olayın detaylarını yazdı.
Gazeteye konuşan polis kaynakları, yerel saatle 23:45 civarında hırsızların kraliyet arazisindeki bir çiftlik binasına yaklaşık 2 metre uzunluğundaki çitleri yıkarak girdiğini söyledi. Bu sırada Prens William, Prenses Kate üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte, Windsor Kalesi arazisi içinde yer alan evleri Adelaide Cottage’da uyuyordu.
Kraliyet ailesinin güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma devam ediyor.
Kale, Berkshire kontluğunda bulunan Windsor kentinde.
Kale, yaklaşık 5 hektarlık bir alanı kaplıyor. İçerisinde ünlü St. George Şapeli, Kraliçe Mary'nin Bebek Evi ve Kraliyet Koleksiyonu'ndan eserler bulunuyor.