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Windsor Kalesi'ne hırsız girdi: Prens, eşi ve çocuklarını uyurken soydular

Windsor Kalesi'ne hırsız girdi: Prens, eşi ve çocuklarını uyurken soydular

Seren Som
15:4319/11/2024, mardi
Yeni Şafak
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William ve Kate, 2022 yazında Kensington Sarayı’ndan Windsor’daki tarihi eve taşınmıştı.
William ve Kate, 2022 yazında Kensington Sarayı’ndan Windsor’daki tarihi eve taşınmıştı.

İngiltere Kraliyet ailesi, Windsor Kalesi'ne giren hırsızlar nedeniyle büyük şokta. İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarıyla uyurken iki maskeli hırsızın araziye girdikleri ortaya çıktı. Çaldıkları siyah kamyonet ve kırmızı ATV ile arazideki güvenlik kapısını kırarak olay yerinden kaçan hırsızlar aranıyor.

İngiltere Veliaht Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton ve çocukları ikametgahlarında uyurken, iki maskeli hırsızın Windsor Kalesi’nin arazisine girdiği ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi The Sun, 13 Ekim’de gerçekleşen olayın detaylarını yazdı.

Çitleri yıkarak girdiler

Gazeteye konuşan polis kaynakları, yerel saatle 23:45 civarında hırsızların kraliyet arazisindeki bir çiftlik binasına yaklaşık 2 metre uzunluğundaki çitleri yıkarak girdiğini söyledi. Bu sırada Prens William, Prenses Kate üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte, Windsor Kalesi arazisi içinde yer alan evleri Adelaide Cottage’da uyuyordu.

Kamyonet ve ATV çalıp kaçtılar

Hırsızlar çaldıkları siyah kamyonet ve kırmızı ATV ile arazideki güvenlik kapısını kırarak olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüphelilerin hâlâ arandığını bildirdi.
Olay esnasında Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla Windsor’da bulunmuyordu.
  • Yetkililer, hırsızların ‘bir süredir Windsor Kalesi’ni izlediğine inandıklarını’ belirtti.
  • William ve Kate 2022 yazında Kensington Sarayı’ndan Windsor’da bulunan tarihi eve taşınmıştı.

İçeriden bilgi mi aldılar?

Kraliyet uzmanları, bu olayın, Windsor Kalesi gibi prestijli bir bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ortaya koyduğunu söylüyor.
Hırsızların hedeflerini önceden araştırmış olabileceği ve içerden bilgi almış olma ihtimali değerlendiriliyor.
Bu durum, ileride daha ciddi tehditlere zemin hazırlayabileceği yönünde uyarılara neden oldu.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Kraliyet ailesinin güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma devam ediyor​.

  • Kraliyet ailesi, yaşanan olayın ardından kamuoyuna fazla detay paylaşmamayı tercih etti.
William the Conqueror
William the Conqueror tarafından 11. yüzyılda inşa ettirilen
Windsor Kalesi
dünyanın hususi ikametgâha tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli ikâmet halinde bulunan sarayı durumunda. Buckingham Sarayı ve Edinburgh'daki Holyrood Sarayı ile beraber Britanya monarşisinin resmi ana rezidanslarından biri.

Kale, Berkshire kontluğunda bulunan Windsor kentinde.

Kale, yaklaşık 5 hektarlık bir alanı kaplıyor. İçerisinde ünlü St. George Şapeli, Kraliçe Mary'nin Bebek Evi ve Kraliyet Koleksiyonu'ndan eserler bulunuyor.




#İngiltere
#ingiltere kraliyet ailesi
#Windsor Kalesi
#Hırsızlık

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