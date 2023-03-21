65 yaş üstü her vatandaşa bir hekim

Hükûmet, yaşlanan nüfusla ortaya çıkacak sağlık sorunlarına çözüm üretmek için kolları sıvadı. Sağlığa ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre; her 65 yaş üstü vatandaşın artık bir hekimi olacak. Teklifle; aile hekimliği sistemi bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan ‘koruyucu ağız ve diş sağlığı’ hizmetleri ile yaşlı sağlığı hizmetlerinin mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak. Bu hizmetlere kolayca erişilebilecek ve belirli yaş aralığında tüm çocukların düzenli diş kontrolünün yapılabilmesi mümkün olacak. Bunun için de yaşlılık hekimliği ya da geriatri eğitimine ağırlık verilmesinin önü açılacak. Düzenleme ile odalara üye olmayan optisyen gözlükçüler de meslekî faaliyette bulunamayacak.