6’lı ittifaktan yeni ittifak mı doğuyor?

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi arasından yeni bir ittifakın kurulacağı belirtiliyor. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Twitter’den yaptığı üç maddelik cumhurbaşkanlığı kriteri paylaşımı 6’lı masanın DEVA ve Gelecek cephesinde soğuk duş etkisi yaptı.

Uysal “Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir” diyerek ortamı yumuşatmaya çalışsa da kulislerde aksi konuşuluyor.

MASADA YENİ KRİZ İDDİALARI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun duydukları rahatsızlıkları Uysal’a ilettiği belirtiliyor. İki partinin koridorlarında Uysal’ın son çıkışının arka planı sorgulanıyor. Kulislerde Uysal’ın masaya sonradan dahil olan DEVA ve Gelecek’i masadan uzak tutmaya çalıştığı analizleri öne çıkıyor. 6’lı masaya ilişkin kriz senaryosu bununla sınırlı değil. Ahmet Davutoğlu’nun liderliği üstlenmeye çalıştığı, kurucu rolünde olmak istediği bunun da diğer partilerde rahatsızlığa neden olduğu konuşuluyor.

KARAMOLLAOĞLU AÇIKLADI

Muhalefetin nispi olarak ufak paydaşları arasında yaşanan gerilimin 6’lı masayı dağıtacağı belirtiliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir yayında 3’üncü bir ittifakın olabileceğini söyledi. 3’üncü ittifakın muhalefet partileri içerisinde yer alan Saadet, DEVA ve Gelecek arasında yapılacağı konuşuluyor.

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AK Parti’den kopan oyların CHP’nin içinde olduğu bir ittifaka gitmeyeceği bu nedenle sağ ve muhafazakar tandanslı bir ittifak kurulabileceğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Saadet’in iki ayda bir düzenli olarak küçük partileri ziyaret ettiği de iddia ediliyor. Dün de bu ziyaretler kapsamında SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti.

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