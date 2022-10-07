Gündem 6lı masada başörtüsü için özel toplantı
POLİTİKA

6’lı masada başörtüsü için özel toplantı

CHP’nin başörtüsü teklifinin 6’lı masanın da gündemine gelmesi bekleniyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş parolasıyla yola çıkan ve liderler düzeyinde ikinci tur buluşmalarına ekimle birlikte start veren 6’lı masada gündemin sistem, aday ve liste dışına taşması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6lı masa başörtüsü toplantısı
​6’lı masada başörtüsü için özel toplantı.

CHP’nin başörtüsü teklifinin 6’lı masanın da gündemine gelmesi bekleniyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş parolasıyla yola çıkan ve liderler düzeyinde ikinci tur buluşmalarına ekimle birlikte start veren 6’lı masada gündemin sistem, aday ve liste dışına taşması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre ana muhalefet partisi CHP’nin hafta başında Meclis Başkanlığı’na başörtüsüne yasal güvence getirme iddiasıyla sunduğu üç maddelik teklifi masanın gündemine gelebilir. Bu çerçevede başörtüsü konulu özel bir toplantı yapılabileceği konuşuluyor.

MASANIN GÜNDEMİ ANAYASA

CHP kurmayları, söz konusu gelişmeler hakkında "Önümüzdeki günlerde 6'lı masa, başörtüsü meselesini görüşmek için bir zirve düzenleyebilir" bilgisini paylaştı. CHP kurmayları, salı günü Meclis Başkanlığı’na sunulan 'başörtüsü' kanun teklifinin 6'lı masanın diğer paydaşlarından da büyük bir ilgi gördüğünü savundu.

GÖZLER TEKLİFTE

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin “Anayasa ile çözüm” hamlesine ilk tepkisi “Yeni Anayasa yeni Meclis’in işi” diyen CHP’nin bir gözü de Cumhur İttifakı’nın çalışmalarında. İddialara göre CHP, hazırlanan Anayasa değişikliği teklifini görmeden AK Parti ve MHP'ye yanıt vermeyecek. Kulislere göre, ana muhalefet, AK Parti'nin başörtüsü için hazırladığı teklifi partinin ilgili organları da değerlendirdikten sonra yanıt vermesi bekleniyor.

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