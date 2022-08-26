6’lı masa ikiye bölünebilir

2023 seçimleri için muhalefette saflar netleşiyor. AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yoluna devam ederken yeni ittifaklar da şekilleniyor. 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sürecinde en net oluşum AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu ve 2018 seçimlerinden beri devam eden Cumhur İttifakı.

6’LI MASA TEK Mİ ÇİFTİ Mİ?

Yeni seçim sürecinde bu ittifakın genişleyebileceği iddia ediliyor. Ancak olası yeni ortaklara ilişkin net bir isim verilemiyor. 6’lı masanın bir ittifakla mı yoksa tek bir adayı destekleyip 2 ittifak şeklinde mi seçimlere gireceği aynı aday konusunda olduğu gibi belirsiz.

HDP EYLÜL’DE İTTİFAKI DUYURACAK

Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi bir araya gelerek, Sosyalist Güç Birliği’ni kurduğunun açıklamıştı. HDP’nin başını çektiği ve aralarında TİP, EMEP, TÖP, EHP ve Sosyalist Meclisler Federasyonun bulunduğu ittifak çalışmaları dün TİP’in ev sahipliğinde İstanbul’da ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, “İttifak çalışmasını tamamlama aşamasına geldik. Yol haritasını Eylül ayında kamuoyuyla paylaşma kararı aldık” açıklaması yapıldı. Daha önce görüşmeye katılması beklenen, halkevleri görüşmeye katılmadı ve ittifaktaki oluşum sayısı 6’ya indi.

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5 parti ittifaksız

Eylül’de kurulması beklenen ‘Türkiye ittifakı’ 4 parti ile çalışmalarını yürütüyor. Bu ittifak için konuşulan partiler Doğru, Zafer, Memleket ve Milli Yol Partileri. DSP ve Türkiye Değişim Partisinin de beraber ittifak kurabileceği kulislerde konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR, Vatan Partisi’nin şimdilik bir ittifak içerisinde yer almıyor.

Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık

Adaylık tartışmalarının odağındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ‘’Adaylığı güçlü ihtimal’’ açıklamasında bulundu. Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, ‘’Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dâhil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız’’ dedi.

OYNAT 01:55 Cüneyt Özdemir 6'lı masa seçmenine seslendi: Bunlara oy verecek kadar aptal mısın? Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalındaki yayında 6'lı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı eleştirisinde bulundu: “Diyorlar ki; aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz! Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunlara oy verecek kadar aptal mısın?” BiP'te paylaş

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EKONOMİ 6’lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de



