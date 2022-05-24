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ANKARA

6’lı masa Kemal Bey’e soğuk

Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık ilanı’ olarak yorumlanan Maltepe mitingi 29 Mayıs’ta yeniden toplanacak 6’lı masanın kafasını karıştırdı. DEVA Partisi’ne göre adaylık için 6’lı masanın mutabakatı şart. İYİ Parti, “kazanacak aday” diyor. Gelecek Partisi, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor ve adayın ‘muhafazakar’ olmasını istiyor. 6’lı masada CHP liderine olumlu bakan tek parti ise Saadet Partisi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6’lı masa Kemal Bey’e soğuk
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Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş iddiasıyla yola çıkan 6’lı muhalefet 29 Mayıs’ta masayı bu kez Gelecek Partisi’nde kuracak. Söz konusu tarih yaklaşırken hem çalışmalar hem de partiler arası kulis arttı. Partiler, karşılıklı adımları da yakından takip ediyor. Bu adımlardan biri de CHP’nin hafta sonu İstanbul’da düzenlediği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öne çıkarıldığı Maltepe mitingi. Kamuoyunda olduğu gibi muhalefet cephesinde de söz konusu miting bir ‘adaylık’ ilanı olarak yankılandı.

KONSENSÜS GÖNDERMESİ

Mitingin hemen ardından DEVA Partisi’nden ilginç değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı. Genel Başkanı Ali Babacan’ın ortak aday için 6’lı mutabakat gerektiği mesajını vermesi ilginç bulundu. Aylar önce güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu açıklayan masanın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP’nin mitingi öncesinde ‘tek adayla seçime gidilmesi’ çıkışını yapmıştı. Seçimi riske atmayacak bir aday hayali kuran İYİ Parti’de bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda çekince taşıyan kesimler bulunduğu belirtiliyor.

SAADET SICAK YAKLAŞIYOR

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına masada en sıcak yaklaşan partilerden birinin Saadet Partisi olduğu ileri sürülürken, masanın DEVA Partisi gibi yeni ortaklarından Gelecek Partisi’nin ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Gelecek Partisi’nin muhafazakar seçmene de hitap edebilecek bir aday profiliyle seçimlere girilmesi görüşünde olduğu iddia ediliyor.

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