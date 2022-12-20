​6’lı masada güç oyunları.

6’lı masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti’nin Saraçhane’de bir kez daha gözler önüne serilen rekabeti, küçük ortaklar SP, DEVA, Gelecek ve DP’ye yönelik hesaplar yeniden kızıştırdı. Adayın belirleneceği kritik tarih yaklaşırken CHP-İYİ Parti arasında masada denge hesapları da hızlandı. Bu çerçevede 6’lı masada ağırlık merkezini kapmak için diğer aktörlere yönelik hesaplar yapılıyor.

TAVİZ VERİR ENDİŞESİ

İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa bu partilere kabine ve bürokrasi gibi alanlarda daha fazla taviz vereceğini düşünüyor. Oy nispetinde paylaşımdan yana olan İYİ Parti, bu nedenle katı bir tutum takınacaklarını beklediği CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş ikilisinden birinin adaylığının önünü açmak için bastırıyor.

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KALELERİ KORUMA

CHP ise satranç oyununda dörtlü cephe olarak yer alan DEVA, Gelecek, SP ve DP’yi yanına çekmeye çalışıyor. CHP hem küçük ortaklara göz kırparken oy deposu sahil bölgelerinden ve merkez sol seçmenden İYİ Parti’ye oy akışının da önüne geçmek için taktik geliştiriyor. İkili arasındaki rekabet masada 4 partinin önemini ve yönelecekleri adresi daha da kritik bir hale getirdi.

SANSÜR İDDİALARI

Oy kaybını önlemek için CHP’ye yakın bazı basın yayın organlarında İYİ Partili isimlere daha az yer verileceği iddia ediliyor. Söz konusu iddialara İYİ Parti kurmayları tarafından “İYİ Parti olarak bizim onlardan daha yüksek oy almamızı istemedikleri için yapılıyor” tepkisi geliyor.