6’lı masada ihale kavgası

“Beni konuşturmasınlar” diyerek İYİ Partililere tepki gösteren CHP’li Barış Yarkadaş, canlı yayında belge gösterdi. Yarkadaş, “Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor” dedi. Yarkadaş şunları kaydetti: “Bir milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti’ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor.”

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UYSAL’DA ANKARA RAHATSIZLIĞI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş’ın ekibini kast ederek, üstü kapalı ifadelerle yolsuzluk suçlamasında bulunmuştu. Uysal, “Bir görev dağılımı yaparak rant sağlamak amacıyla cürüm oluşturmak için örgütlenmiş suç şebekeleri Ankara Büyükşehir Belediyesinde eski soygun düzenini devam ettiriyor. Bunların arasında eski MHP’lilerin de olduğu açık seçik belli” ifadelerini kullanmıştı. Ankara Belediyesi’ne yönelik ihale iddiaları 2019’da da gündeme gelmişti. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Mümin Altunışık, yeşil alanların bakım ve onarımlarına ilişkin çıkılan ihalelerinin canlı yapıldığını ancak ihalelerin başka firmalara verildiğini iddia etmişti.

BÜYÜKŞEHİRDEN SAVUNMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Yarkadaş’ın iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, İstasyon Caddesi Alternatif yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşinin davet usulü değil açık ihale olduğu ifade edildi. Açıklamada, “İhaleye katılan firmaların sahipleri, eski sahipleri ya da ortakları hakkında siyasi parti sorgulaması yapılmamaktadır.” denildi.

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GÜNDEM CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti