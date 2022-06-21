Gündem 6lı masada parti eksenli adaya onay
ANKARA

6'lı masada parti eksenli adaya onay!

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada gözler İYİ Parti ev sahipliğinde düzenlenecek temmuz randevusuna çevrildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
6lı masada parti eksenli adaya onay!
6'lı masanın beşinci toplantısına İYİ Parti ev sahipliği yapacak.

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada gözler İYİ Parti ev sahipliğinde düzenlenecek temmuz randevusuna çevrildi. 6’lı arasında 5’nci zirve yaklaşırken masanın iki önemli aktörü CHP-İYİ Parti eksenli ‘aday’ dedikoduları da hızlandı. CHP'nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için İYİ Parti'yi ikan ettiği iddia ediliyor. Buna dayanak olarak ise Akşener'in belediye başkanlarına başbakan olacağını dile getirmesi gösteriliyor. 3 Temmuz'da ikilinin diğer ortaklarını ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor.

MERAL AKŞENER SİNYALİ VERDİ

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına sıcak bakmadığı konuşulurken, Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sinyali çaktı. Akşener, belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini, başbakan adayı olduğunu söyledi. 3 Temmuz'da yapılacak zirvede Kılıçdaroğlu ve Akşener ikilisinin diğer ortakları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ikna edeceği ifade ediliyor. Ortakların da onay vermesi halinde Kılıçdaroğlu'nun eylül ayına kadar adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

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