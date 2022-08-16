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POLİTİKA

6’lı masadan komisyon ayarı

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için kurulan 6’lı masada, sayısı 5’i bulan komisyonlara ‘sadelik’ ayarı yapılacağı belirtiliyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masadan komisyon ayarı
Arşiv.

Komisyonların çalışmalarının paydaş partiler ve kamuoyunda hedefini bulmadığı eleştirileri gündeme gelirken çözüm olarak akademisyen, uzman ve deneyimli siyasetçilerle takviye edilebileceği önerisi sunuldu.

YENİ İSİMLER YENİ SOLUK

Güçlendirilirmiş parlamenter sisteme geçişte yol haritasını oluşturacak çalışmalar için 6’lı masa liderleri her partiden bir temsilcinin bulunduğu komisyonlar kurma yoluna gitti. Bu çerçevede birle başlayan komisyon sayısı ilerleyen süreçte 5’e yükseldi. Hali hazırda ‘mevzuat’, ‘göç’, ‘kurumsal reformlar’, ‘seçim güvenliği’ ve ‘yol haritası’ konularında çalışan komisyonlar sorgulanmaya başlandı. Metinlerin halktan uzak ve terimler açısından anlaşılması güç olduğu ifade ediliyor. Bu yönde eleştirilerin bazı liderler seviyesinde de yapıldığı öğrenildi. Seçime kadar çalışmalarına devam edecek olan komisyonlarda değişiklikler de yapılacak. Buna göre, komisyonlarda görev yapan her partiden bir genel başkan yardımcısına ek olarak akademisyenler, uzmanlar ve eski siyasi isimlerin dahil olabileceği ifade ediliyor. Komisyonlarda yeni simaların gözükmesinin halk ile komisyonların arasında yeni bir etki oluşturabileceği belirtiliyor.

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